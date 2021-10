39 boringer til grundvandet på Stevns skal beskyttes bedre end nu. Det skal vandværkerne selv sørge for ved at indgå aftaler med de berørte landmænd og lodsejere, der ejer jorden, hvor vandværksboringerne ligger. Tegning: Holbæk Kommune

Drikkevandet bliver dyrere: Boringer skal beskyttes bedre

Stevns - 14. oktober 2021 kl. 13:11 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Stevns Kommune er i gang med at udmønte den pesticidstrategi for 2017-2021, der er blev indgået ved et bredt forlig i Folketinget tilbage i foråret 2017. Vandværkerne skal derfor i gang med at sikre deres boringer bedre ved at indgå aftaler, hvor regningen i sidste ende lander hos forbrugeren. Pesticidstrategi 2017-21 blev i april 2017 indgået af den tidligere Lars Løkke-regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, red.) med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. De samme partier indgik også en tillægsaftale for at sikre drikkevandet bedre mod pesticider.

Aftalen betyder, at Stevns Kommunerne lige som andre kommuner i landet inden udgangen af 2022 skal gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder - også kaldet BNBO - og vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser.

En vigtig del af processen har forvaltningen i Stevns Kommune nu afsluttet ved at lave en risikovurdering af alle boringsnære beskyttelsesområder. Disse vurderinger blev præsenteres for vandværker og landbrugsorganisationer 16. september. Og nu skal vandværkerne og lodsejerne forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri-drift nær grundvandsboringer til de stevnske vandværker.

25 meter eller mere? Rundt om alle indvindingsboringer er der en 25 meter beskyttelseszone. Denne zone er muligvis ikke tilstrækkelig, og derfor har Staten udpeget boringsnære beskyttelsesområder omkring alle boringer til almen vandforsyning.

Indenfor det såkaldte BNBO er der en øget risiko for en forurening af grundvandet, selv ved regelret brug af godkendte pesticider og specielt ved uheld, lyder vurderingen i den brede politiske aftale, der er indgået på Christiansborg, og om nu giver sig udslag i, at man skal sikre drikkevandet på Stevns bedre end man hidtil har gjort.

Arbejdet skal gøres for at vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Stevns Kommune har anvendt et notat om arbejdsproces, som kommunerne i Region Sjælland i fællesskab har udarbejdet til at foretage vurderingen af de boringsnære beskyttelsesområder.

45 boringer vurderet Staten har beregnet beskyttelsesområder for 45 boringer fordelt på 19 vandværker i Stevns Kommune. Ved en gennemgang af riskovureringen er 39 boringer udpeget til at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser.

Endvidere er seks områder ved boringer udpeget til ikke at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser.

For to boringer mangler der at blive beregnet BNBO.

Frivillige aftaler - Det er altså rigtig mange boringer, der nu skal beskyttes bedre, og i den sammenhæng skal der udbetales erstatninger til de lodsejere og landmænd, der ikke mere kan bruge deres jord som hidtil. De aftaler skal vandværkerne indgå med lodsejerne i forhold til de boringer, der bruges til deres drikkevand. Det vil alt andet lige sig, at drikkevandet bliver dyrere, da regningen sendes videre til forbrugerne, siger Flemming Petersen (V), der er udvalgsformand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget, der håber at landmænd og vandværker snart kommer i gang med tale sammen.

Frygten for ulykker Det man frygter allermest, det er, hvis en tankvogn med pesticider vælter i nærheden af en drikkevandsboring ved et uheld.

Vurderingerne af behov for indsatser skal ses som et dynamisk værktøj. Dels fordi de input den bygger på er dynamiske - eksempelvis fund af pesticider i boringen, og dels fordi størrelsen af BNBOerne er dynamiske. Hvis indvindingen fra boringen øges bliver BNBOen større, men omvendt, hvis boringen tages ud af drift, så bortfalder BNBOen.

Eventuelle økologiske arealer er medtaget, da aftaler som er indgået kan opsiges og dermed ikke nødvendigvis er en langvarig beskyttelse af BNBO.

Stevns Kommune vil bistå med med opgaven omkring mulighederne for indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift indenfor BNBO mellem vandværker og lodsejere.

- Vi lægger op til at vandværker og lodsejere påtager sig hovedansvaret for opgaven med forhandling. Men hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil kommunen meddele påbud og forbud, lyder det fra fagudvalgsformanden.

Dansk Folkepartis Varly Jensen har i øvrigt begæret sagen i Kommunalbestyrelsen torsdag aften med bemærkningen, at han ønsker de boringsnære beskyttelsesområder bliver udvidet betragteligt.

