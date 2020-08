Drama da dømt kvinde forlod retten i bil

Den dømte 38-årige kvinde fra Stevns, som fredag blev dømt i en sag, hvor hun har bedraget tre barnløse par til at tro, at hun agerede rugemor for dem, forlod Retten i Roskilde i bil umiddelbart efter domsafsigelsen. I den sammenhæng udviklede der sig et mindre drama foran retsbygningen, da hun kørte meget tæt på et af de par, hun netop var blevet dømt for at have bedraget.