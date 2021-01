Se billedserie Overrækkelsen var grundet situationen med corona delt op i to seancer, med kun få deltagere til stede. Her overrækker apoteker Arjang Mehrdad en check på 2.500 kroner til Café Stevnens daglige leder, Rikke Ackermann. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Donationer fra Stevns Apotek til både Café Stevnen og Lions Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Donationer fra Stevns Apotek til både Café Stevnen og Lions

Stevns - 03. januar 2021 kl. 05:59 Kontakt redaktionen

Med ønsket om at sætte fokus på social ansvarlighed på apotekerne har medarbejdere og apoteker på Stevns Apotek, Arjang Mehrdad, taget initiativ til at donere penge til velgørenhed. Apoteket har derfor indgået aftale med både det sociale værested Café Stevnen og Lions Stevns; en aftale, hvor der doneres hhv. 5 kroner og 3 kroner for hver solgte flaske økologisk håndsprit siden den 1. juni.

- Socialt ansvar skal give mening. At tage et socialt ansvar som virksomhed omfatter blandt andet at give en håndsrækning til de borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet med forskellige udfordringer, der gør, at de ikke lige nu varetager et 37 timers job. Nogle har fysiske eller psykiske handicap, nogle har været sygemeldt i længere perioder, andre har aldrig fået afsluttet deres uddannelse med videre, siger Arjang Mehrdad.

Trods øget brug af håndsprit har salget i de sidste seks måneder været aftagende på apotekerne, da mange andre forretninger er begyndt at sælge håndsprit på grund af COVID-19 situationen.

- Det påvirker selvfølgeligt salget af håndsprit på apotekerne, og selv om kunderne har taget positivt imod det nye tiltag og gerne ønsker at donere penge til velgørenhed, har det indsamlede beløb alligevel ikke været nok, så jeg har besluttet mig for at tredoble donationen til 2500 kroner til Café Stevnen og 1500 kroner til Lions Stevns, oplyser apotekeren.

De to fine donationer blev overrakt til de glade modtagere fredag formiddag den 18. december, hvor Cafe Stevnens daglige leder, Rikke Ackermann samt Birte Poulsen og Jan Poulsen fra Lions Stevns, som fik overrakt checks på beløbene.

- Det har været en fantastisk dag, både for mig som apoteker og mit personale på Stevns Apotek. Vi er stolte af at kunne give et positivt bidrag i julen og være med til at sprede lidt glæde og håb i disse coronatider. Jeg har altid interesseret mig for det nære, lokale samfund, da jeg holder rigtig meget af vores by og vores egn, slutter apoteker Arjang Mehrdad, der også har fokus på at fortsætte Stevns Apotek som et uddannelsesapotek, hvor nye generationer af farmakonomelever og farmaceuter uddannes til at kunne fortsætte sundhedsrelaterede opgaver i den danske sundhedssektor og medicoindustri.