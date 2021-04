Se billedserie Jeanet Lindholm fra Sydbank Køge, kom mandag forbi med beviset på den store donation og formanden Svend Åge Hansen, takkede på foreningens vegne. Privafoto: Torsten Paridon

Donation til Valløbåden vakte glæde

Stevns - 14. april 2021 kl. 18:02 Kontakt redaktionen

En donation fra Sydbank Fonden faldt omend ikke på et »tørt sted«, så i hvert fald på et sted, hvor de 6500 kroner vakte stor glæde.

Valløbåden er et projekt, som egentlig tog sit udgangspunkt i et projekt i ungdomsskolen i den hedengangne Vallø Kommune, og Valløbåden så dagens lys i 1989. Siden har den sejlet med frivilliges foreningsfolks hjælp, men økonomien skal også hænge sammen, så derfor vakte det oprigtig glæde hos formanden Svend Åge Hansen, da Jeanet Lindholm fra Sydbank Køge kom forbi med et bevis på, at foreningen nu kan råde over den nette sum med indgangen til en ny sejlsæson.

Foreningen havde tilbage i 1989 til formål at give Vallø kommunes borgere og andre muligheder for sportsfiskeri i Køge Bugt, tursejladser i større områder, fritidsfornøjelser af forskellig art på søen samt undervisning for opnåelse af sejlsportens duelighedsbevis/fiskerikurser.

30 år senere er formålet det samme; blot med en enkelt udskiftning i formålsparagraffen efter kommunesammenlægningen, hvor Vallø er blevet erstattet med Stevns.

Valløbåden er en 21 fod lang Musti jolle med plads til mellem seks og otte personer inklusiv skipper, med mindre man selv har bestået duelighedsprøven eller speedbåd.

Sommersæson

Sæsonen går fra maj til 15. september, og her kan medlemmer, for en timepris på 25 kroner per person, komme med ud og sejle i båden, med mulighed for at fiske.

Medlemmerne mødes jævnligt til sejladser og fiskedage, til vedligeholdelsesarbejder på båd, klubhus og bådebro og til hyggeligt samvær og fællesspisning, naturligvis med egen fangst på grillen.

Hver sommer afholder klubbens medlemmer Aktiv Sommer for op til 40 børn, der en hel dag kan komme ud og sejle, fiske og blive klogere på sejlsporten.

Båden ligger i Garderhøjens havn ved Vejs Ende i Strøby Ladeplads, ved siden af kommunens sommerhus.