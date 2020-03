En 64-årig kvinde fra Store Heddinge har fået en betinget dom for at sparke en betjent over skinnebenet.

Dom: Sparkede betjent over skinnebenet

Den iltre 64-årige stevnsbo måtte for nylig ved Retten i Roskilde sande, at hendes handlinger fra dengang havde en pris. Selv om den tiltalte kvinde har nægtet sig skyldig, så fandt domsmandsretten det bevist, at hun var skyldig i ovenstående med henvisning til to vidneforklaringer fra de to betjente, der var tilstede den nævnte nat.

Først sparkede hun en politibetjent over skinnebenet, da denne var på tjenstligt besøg i hendes bolig i Store Heddinge lidt over midnat 18. august sidste sommer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her