Karl-Henning Jønch Pedersen har flere tidligere domme for personfarlig kriminalitet og brandstiftelse i bagagen, og det skærpede selvklart politiets interesse under efterforskningen. Han er nu idømt otte års ubetinget fængsel for voldtægter, brandstiftelser og blufærdighedskrænkelse. Modelfoto

Dom: Flere voldtægter og påsatte brande gav på ny otte års fængsel

Den 50-årig Karl-Henning Jønch Pedersen fra Stevns blev i november ved byretten i Roskilde idømt otte års fængsel for fire voldtægter, trusler samt tre brandstiftelser og blufærdighedskrænkelse. Han var anklaget for i alt 10 punkter, hvor han blev frifundet for ét af punkterne, der omhandlede vold.

