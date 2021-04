Dømt for billeder af børneporno

En 37-årig mand fra Stevns erkendte sig skyldig i anklageskriftet, da han stod for Retten i Roskilde tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 235 om børnepornografi. Han blev derfor dømt for dels besiddelse af fire børnepornografiske billeder, dels at have delt dem på internetplatformen Snapchat. Det skete 18. juli 2019 kl. 17.10, men der skulle trods en fuld tilståelse gå mere end halvandet år, før sagen kom for retten.