Dømt for at stjæle brænde i Magleby

Dømt for at stjæle brænde i Magleby

Juledagene kan være temmelig kolde at komme igennem, hvis der ikke er varme i huset og hele familien er samlet til julehygge. Om det er dette, som har været tilfældet, skal være usagt, men i hvert fald kan det konstateres, at en 37-årig mand er blevet dømt for at have stjålet seks rummeter brænde til en værdi a cirka 1.400 kroner. Det skriver DAGBLADET Stevns.