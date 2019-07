I 2015 vandt Niels Hansen førstepræmien i Sjællanske Mediers læserkonkurrence og modtog i den anledning et rejsegavekort og en buket blomster. Herefter gik turen tilbage til USA, hvor han genså det sted, hvor han som ung startede karrieren som landmand. I den anledning invitererede Niels Hansen avisens udsendte på "en sildemad" hjemme på Møllehøj. Foto: Henrik Fisker

Dødsfald: En stovt bonde med sine meningers mod

Stevns - 23. juli 2019 kl. 14:56 Af Henrik Fisker

- Jeg har mange gode venner og en stor, dejlig familie. Det er i sig selv en rigdom - eller som jeg ofte udtrykker det: Jeg har fået en aktie i livet, som har givet mig et stort udbytte.

Sådan udtrykte Niels Tage Hansen - måske bedre kendt som Niels Møllehøj - det i en samtale med denne avis i anledning af en rund dag. Ordene understreges i dagens avis, hvor hans familie har indrykket hans dødsannonce, hvor han meget sigende omtales som »familiens samlingspunkt«.

Fredag sov den markante personlighed i det stevnske folkeliv ind efter kort tids sygdom. Han nåede at blive 87 år og kunne se tilbage på et langt og aktivt liv. Han var i ordets positive betydning en stovt bonde, der vil blive husket for sit store engagement i foreningslivet, hvor han aldrig var bleg for at stå ved sine ofte skarpe holdninger - også når de gik på tværs af den førte politik.

Men samtidig var Niels Hansen en gæstfri og hjælpsom mand med en dybfølt interesse for sine medmenneskers ve og vel. Han elskede at fortælle en god historie om alt det, som han havde oplevet, og om de mennesker, som han havde mødt - ud fra sit eget personlige leveråd: Den, der giver mest, får også mest tilbage.

En ægte stevnsbo

Oplevelsen af Niels Hansen som noget nær inkarnationen af en ægte stevnsbo understreges af, at han er født på Nordkær i Skørpinge og med et stamtræ, der fører tilbage til omkring 1540. Hans far var sognefoged Johs. Hansen, og Niels startede skolegangen i Renge og senere på den nu nedlagte Store Heddinge Skole. Her tog han en »beskeden mellemskoleeksamen«, hvilket altid har glædet ham. For som han sagde med en høj latter:

- Tænk, hvis jeg havde taget en fin eksamen, så var jeg måske kommet til at studere - og havde dermed risikeret at ende som lønmodtager.

Efter skolegangen blev han karl i Lund, og derefter fulgte pladser på Fyn og i Osted samt et ophold på Rødding Højskole og senere værnepligtstiden ved livgarden. En tid, som han ofte tænkte tilbage på med stor glæde - han fastholdt livet igennem kontakten med sine gamle soldaterkammerater.

Som ung drog han til USA med Amerika-lineren: Stockholm, hvor han i godt halvandet år arbejdede i flere stater. Venskaberne fra dengang holdt han i live i form af jævnlige telefonsamtaler, og for nogle år siden tog han rejsen tilbage til Oregon for at gense det sted, hvor han grundlagde sin karriere som landmand.

Hjem til Stevns i 1972

Efter opholdet i USA og et år på landbrugsskole traf han sin hustru: Inge. Han blev underforvalter i Københavns Lufthavn, og i 1959 overtog parret en forpagtning i Vallensbæk. Her nåede han at forpagte i alt 350 tønder land, inden familien rykkede hjem til Stevns i 1972. Her flyttede de ind på Møllehøj, som de havde erhvervet tilbage i 1964.

Niels Hansen har lagt mange kræfter i organisatorisk arbejde som bl.a. formand for Venstre i Vallensbæk og siden på Stevns. Han har endvidere været aktiv inden for frøavlen foruden Selskabet Højeruplund og Store Heddinge Rotary Klub. Her har ikke alene beklædt alle ledende tillidsposter, men også engageret sig dybt i ungdomsudvekslingen med klubber i udlandet og den svenske venskabsby i Osby. Derfor blev han også hædret med udnævnelse til Poul Harris Fellow og senest udnævnt til klubbens æresmedlem.

I de senere år kritiserede han gentagne gange sit parti for placeringen af det kommende besøgscenter for verdensarven Stevns Klint i Boesdal Kalkbrud - det skulle efter hans opfattelse have ligget i Højerup. Han var endvidere blandt de Venstre-folk, der stod forrest for at vælte Mogens Haugaard som borgmesterkandidat.

Niels Hansen mistede sin hustru: Inge i 1995, men efterlader sønnerne: Lars, Henrik og Carl samt døtrene: Margrethe og Birgitte. Hertil kommer 13 børnebørn.

Han begraves fra Havnelev Kirke onsdag 31. juli kl. 13.00.