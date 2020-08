Død person under brand i rækkehus endnu ikke officielt identificeret

En person døde natten til søndag efter at være brændt inde i et dobbelt rækkehus på Askøvej i Hårlev. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Omkring klokken 03 blev en død person fundet, som lå indebrændt i soveværelset. Den afdøde skal nu undersøges nærmere for at afklare med sikkerhed, om der er tale om husets 82-årige kvindelige beboer.

- Brandteknikere undersøgte søndag formiddag brandstedet, og de fandt her intet som tydede på, at der var sket noget kriminelt, og vi formoder, at den indebrændte person er identisk med beboeren, men vi bliver nødt til at have personen officielt identificeret, før vi kan gå ud med en endelig melding, siger Camilla Schouw Broholm, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.