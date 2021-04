Dobbelt op på færdselsuheld på trafikeret vej

Ikke mindre end to færdselsuheld fandt skete kort tid efter hinanden det samme sted på Bjælkerupvej ved Klippinge onsdag eftermiddag.

Ingen kom til skade ved uheldene, hvoraf det første skete, da en 86-årig mand fra Rødvig efter kørsel i nordlig retning i en personbil var standset for at svinge til venstre ind ad en privat indkørsel.

En 64-årig kvinde fra Køge opdagede dette for sent under kørsel i en personbil, så hun påkørte den 86-åriges bil bagfra. Dette sammenstød var en tredje, mandlig bilist på 50 år fra Store Heddinge opmærksom på, da han i en personbil også kom kørende i nordlig retning ad Bjælkerupvej.