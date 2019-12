Hanne Stensen Christensen er direktør i Stevns Kommune. Hun svarer på vegne af borgmester Anette Mortensen, at det blev klart, at man ikke kunne tilbyde, hvad der skulle til af faciliteterfor at få en afdeling af FGU til Stevns. Arkivfoto

Artiklen: Direktør: Okay at ny uddannelse gik uden om Stevns

Direktør: Okay at ny uddannelse gik uden om Stevns

I alt åbnede tre skoler under den regionale institution som såkaldte forberedende grunduddannelse (FGU) - de to andre i Ringsted og Faxe, med samlet 68 medarbejdere. Her kort tid efter åbningen skal mellem 10 og 15 allerede fyres på grund af for få elever.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her