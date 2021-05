Hans-Ole Hansen boede de sidste mange år af sit liv i sin fars hus: Salum, som er den gamle præstegård i Allerslev ved Lejre. Foto: Rita Vestergaard

Send til din ven. X Artiklen: Digterens søn satte sine egne fodspor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digterens søn satte sine egne fodspor

Stevns - 08. maj 2021 kl. 13:56 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Da forfatteren Martin A. Hansen døde alt for tidligt i 1955, gav det genlyd over hele landet. Eller rettere: Stilheden bredte sig i stuerne, hvor hans oplæsninger af egne værker i statsradiofonien var noget, der kunne trække folk ind fra marken eller gaden for at høre hans rolige stemme. Digteren, der trådte sine barnesko i Strøby på Stevns, var om nogen et nationalt symbol.

Med hans død blev den blot 16-årige Hans-Ole faderløs. Men forinden havde han tilegnet sig faderens interesse for historiens gang og fortællingen om den. Den blev så stærk en drivkraft, at sønnen med tiden nåede at sætte sig dybe spor i landskabet. Som én af landets yppeste kulturformidlere blev han idemanden bag det, der i dag kendes som Sagnlandet i Lejre. Siden var han én af initiativtagerne til Historiecenter Dybbøl Banke.

Da disse to store kulturprojekter om henholdsvis jernalderen og den nyere, danske samtidshistorie havde fundet deres leje, tog Hans-Ole Hansen fat på mindet om sin berømte far. Sammen med sin søster: Mette-Lise Røssing stiftede han i 2009 - i 100-året for forfatterens fødsel - Landsforeningen Martin A. Hansen med hjemsted i Strøby. Selv om digteren skrev en række af sine største værker i Allerslev ved Lejre, så var det vigtigt for hans børn at understrege, at forfatterskabet hvilede på livserfaringen fra opvæksten - i barndommens stevnske land.

Det var her, at Hans-OIe Hansen i 2015 kunne indvie Digterruten Digter og Landskab - Martin A. Hansen på Stevns med 10 digitale lyttepunkter i landskabet omkring Ådalen. Her kan man sidde i ro og mag og lytte til udvalgte beskrivelser af digterens landskab.

I denne uge gik Hans-Ole Hansen bort efter længere tids sygdom. Med sine 82 år nåede han at leve næsten dobbelt så længe som sin berømte far. Sygdommen tvang ham sidste år til at træde ud af bestyrelsen for Landsforeningen, hvis næstformand han var. Hans post blev overtaget af førstesuppleanten: Line Krogh Lay, som sammen med andre stevnsboer understreger det lokale tilhørsforhold til én af Danmarks store digtere.