Digt til lejligheden: Stevns i en corona-tid

1. Her er blokke skåret ud af gammel kalk.

ud over verdens gang, - tolket i denne sang -

under falkeblikket vokser fremtiden frem.

2. Her har fisken svømmet, fra den lærte det,

at tømme garn for skidt.

Rigtig fangst? Alt for lidt.