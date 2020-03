Det digitale kommunalbestyrelsesmøde på torsdag kl. 18 kan følges via Stevns Kommunes Facebook-side. Arkivfoto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Digitalt møde sendes via Facebook Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digitalt møde sendes via Facebook

Stevns - 24. marts 2020 kl. 12:42 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Kommunalbestyrelsen torsdag kl. 18.00 for første gang holder digitalt møde, vil det blive streamet live via Stevns Kommunes Facebook-side, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

DAGBLADET har spurgt, hvorfor mødet ikke transmitteres via kommunens egen hjemmeside: stevns.dk, som kan tilgås af alle. Det har imidlertid tekniske årsager, og det kræver ikke, at man har en profil at logge sig ind på Facebook-siden.

Pressemeddelelsen oplyser, at borgmester Anette Mortensen (V) og kommunaldirektør Per Røner vil opholde sig i samme lokale med god afstand, mens resten af Kommunalbestyrelsen enten vil sidde hjemme foran deres computere med et webkamera eller i separate lokaler på rådhuset.

Kommunalpolitikerne indleder deres møde kl. 16.00 med den lukkede dagsorden, hvor der er mulighed for kommunens it-folk til at teste systemet, inden den åbne del transmitteres via Facebook fra kl. 18.00. Den sædvanlige spørgetid efter kommunalbestyrelsesmøde er aflyst grundet de særlige omstændigheder.

Mandag kl. 10 var sidste frist for kommunalpolitikerne til at melde tilbage, om de var med på at deltage i det digitale møde. Hvis blot en enkelt havde nedlagt veto, skulle planen droppes, understregede Indenrigsministeriet i sidste uge i et cirkulære. Men ingen af de 19 politikere på Stevns har benyttet sig af denne rettighed, oplyser kommunen.