Dialog med borgmester bliver virtuel

Traditionen med, at borgerne én gang om måneden kan komme i direkte dialog med borgmester Anette Mortensen (V), fortsætter i 2021. Hen over året er der afsat 11 datoer i kalenderen til dialogmøderne med en pause i juli.

Men i en coronatid, hvor rådhuset er lukket, har møderne midlertidigt fundet en ny form. Møderne afvikles virtuelt eller over telefonen i stedet for fysisk fremmøde.

Borgere, der ønsker en snak med borgmesteren, skal bestille tid via hjemmesiden: stevns.dk eller ved at ringe på tlf. 56 57 57 57 inden for den telefoniske åbningstid. Herefter modtager man en opringning, hvor det aftales, hvordan mødet skal afvikles.