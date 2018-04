Diabetesforeningens formand er gået bort

Selv om folk, der kendte ham vidste, at han var ramt af alvorlig sygdom, kommer meddelelsen om hans død alligevel overraskende for de fleste. Det er kun godt en måned siden, at han som formand aflagde beretning på Diabetesforeningens generalforsamling - en post, som han overtog i 2015 efter i flere år at have været næstformand. Axel Karlshøj-Jensen var helt bevidst om sukkersygens invaliderende væsen og gjorde i sin tid som formand meget ud af at oplyse om sygdommen og støtte op om dem, der er ramt af den.