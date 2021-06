Se billedserie Revyskuespillerne øver intensivt på sceenen i revyteltet i Rødvig. Fra venstre er det Mette Ladekarl, Kim Brandt, Kirsten Siggard og Peter Andersen.Foto: Erik Nielsen

Det trækker op til revypremiere x 2 i Rødvig

Stevns - 16. juni 2021 kl. 13:06 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Instruktørparret Nikolaj Tarp og Claus Reenberg flyttede mandag sammen med Kirsten Siggaard og resten af skuespillerholdet på Røvigrevyen Revyperler ind på Konference og Hotel Klinten, hvor der nu øves på livet løs i det store revytelt. Dermed trækker det op til hele to gange revypremierer i næste uge på Rødvigs revyspillesteder - Rødvigrevyen i teltet og Harmoniens Revyperler.

Kirsten Siggaard, Peter Andersen, Mette Ladekarl og Kim Brandt er skuespillerholdet, som skal opføre revy på Konference og Hotel Klinten i juni og juli. Sammen med instruktørparret Nikolaj Tarp og Claus Reenberg og kapelmester Mads Strandgaard er de alle nu i Rødvig for at øve de mange numre, der skal være klar til premieren på næste torsdag 24. juni.

- Det er bare så dejligt at være her. Og se lige hvilken udsigt, der er lige uden for teltet, lød det fra sangeren og entertaineren Kirsten Siggaard, da avisen kiggede forbi tirsdag eftermiddag.

Det store revytelt blev sat op i sidste uge, og mandag mødte hele holdet og blev indkvarteret i værelser på Konference og Hotel Klinten. Revyteltet på hotellets græsplæne er stort og giver plads til, at der både er borde og stole til revygæsterne. De gæster, som vælger at tilkøbe mad i forbindelse med revyen, får dermed allerede adgang til deres plads i teltet nogle timer før revystart.

- Man kan både købe en revybillet med og uden spisning. Men spisningen foregår i teltet, så man får hele revystemningen fra start, forklarer revydirektør Jeanette Larsen fra Østsjællands Kulturforsyning, der i år har indgået samarbejde med Konference og Hotel Klinten, efter revyen i en årrække foregik på Kulturhuset Harmonien, som har valgt at sætte sin egen revy op.

Billetsalget

Efter en langsom opstart er der begyndt at komme gang i billetsalget, efter der blev lempet på restriktionerne vedrørende corona.

- Jeg har ikke lige det fulde overblik, men vi har haft en rigtig travlt med salget hen over weekenden, så vi har nu i solgt mellem 30 og 40 procent i forsalg. Og det er helt klart, at langt de fleste billetter er solgt til gæster udefra, siger revydirektøren til DAGBLADET.

Gang i prøverne

Den tidligere grandprix-vinder Peter Andersen, som kommer fra Næstved, elsker også at være i Rødvig. Hans stemme kunne tydeligt høres fra scenen i teltet, da avisen ankom. Her var han ved at indøve en sketch om en skolelærer, der skal holde styr på en klasse, der er vendt tilbage til skolen efter corona. Og det lyder til, at læreren bliver udfordret.

Nyt koncept

Det bliver i år en noget anderledes revy i forhold til de tidligere opsætninger fra Rødvig Revyen Revyperler har de to instruktører tidligere afsløret over for DAGBLADET.

Rødvig Revyen Revyperler bliver i dette års opsætning således hovedsageligt med nyskrevne numre og et meget mere musikalsk udtryk.

- Nu har der været lukket ned med corona, som betød at Rødvig Revyen blev aflyst sidste år. Så efter sådan en pause tænker vi, at det er tid til en frisk start og nytænkning, lød det søndag eftermiddag samstemmende fra instruktørparret Nikolaj Tarp og Claus Reenberg.

Det er den erfarne revykapelmester Mads Strandgaard på keyborard samt Lars Fabian (guitar) og Carsten Milner Henriksen (trommer), der skal sørge for den musikalske del af revyen.

- Der er vel cirka fifty-fifty med sangnumre og sketch. Men det er uden tvivl et rigtigt stærkt sangerhold, der er med i år, lyder det fra kapelmesteren.

De fire skuespillere bliver udfordret på sangen, netop fordi, de er dygtige sangere.

- Der er nogle rigtigt svære sangnumre imellem. Men vi skal nok nå at få det hele til at spille, inden premieren i næste uge, siger Kirsten Siggaard.

Der arbejdes således intenst med opgaven.

- Nu er vi flyttet til Rødvig. Og fra nu af så tænker vi jo ikke på meget andet end at øve og øve, siger Mette Ladekarl, der sammen med Kim Brandt, Peter Andersen og Kirsten Siggaard udgør de udøvende kunstnere på scenen i det store revytelt.

