Det svære parforhold - foredrag for unge

Stevns - 19. februar 2020 kl. 19:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du konstant brug for bekræftelse fra din kæreste og dine venner? Synes du, det kan være svært at stole på, at andre vil dig det godt?

Det kan have mange konsekvenser at vokse op i en familie med misbrug. Når man som barn har oplevet at blive prioriteret lavere end alkoholen eller stoffer, kan man have svært ved at stole på, at andre virkelig holder af én.

Det kan du høre mere om, når TUBA Stevns holder gratis foredrag med temaet »Parforhold og nære relationer« tirsdag 25. februar klokken 16 til 17.30. Foredraget finder sted i TUBA Stevns' lokaler på Egestræde 14 i Store Heddinge.

Foredraget sætter fokus på, hvordan barndommens oplevelser af svigt kan påvirke forholdet til andre mennesker som ung og voksen, og hvad du kan gøre for at få et bedre og sundere forhold til din kæreste eller dine venner.

Arrangementet er gratis og henvender sig til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofproblemer. Tilmelding er ikke nødvendig.

