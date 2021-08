Det' sol, det' sommer, det' en ægte perle

Hans Peter Michaelsen har sendt et sommerpostkort-foto til redaktionen. Og man forstår godt, at guiden på Koldkrigsmuseum Stevnsfort er faldet for udsigten. Dette syn er ikke noget man kan få hvorsomhelst. Faktisk er det kun muligt her på Stevns.

»Når gæsterne er ved at afslutte rundvisningen i Stevnsfortets lange mørke gange så afsluttes turen udenfor rævegang nord. Her har man et flot udsyn til Stevns Klint og Østersøen og det vækker altid stor begejstring. Nogle dage er der kraftigt sollys og havblik, andre dage bliver man ramt af bølgesprøjtet hvis man ikke passer på,« lyder det fra Hans Peter Michaelsen.

Alle har mulighed for at sende et sommerfoto til redaktionen, som viser en begivenhed, et smukt motiv eller en sjov episode. Det er dog et krav, at fotoet er taget inden for Stevns Kommunes grænser. Det er derfor også vigtigt, at man skriver både hvor, hvornår og af hvem, fotoet er taget. Billederne må gerne være fotos af ældre dato - vi skal blot vide årstallet, hvis det er muligt.