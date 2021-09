Se billedserie En flinteovn i Rødvig var et forfaldent vartegn i 1961. Foto; Erik Nielsen

Det skete på Stevns

Stevns - 25. september 2021 kl. 16:55

10. september 1931 Belægningen på Store Heddinge sygehus har i de sidste par år været i jævn stigning, og skønt de kun er beregnet til at modtage 33 patienter, har det i det sidste års tid til stadighed haft omkring eller over 40 patienter. For tiden ligger der 49 patienter, det største antal man nogensinde har haft. Sygehusets læge Doktor Mørkeberg blev spurgt om ikke en udvidelse var nødvendig. Det er vel ikke absolut påkrævet endnu, men fortsætter den stigning, der har fundet sted de sidste par år, kan en udvidelse blive aktuel.

22. september 1941 Store Heddinges nye sognepræst Pastor Fritz Henneke blev søndag formiddag indsat i sit embede. Højtideligheden blev imødeset med så meget opmærksomhed fra menighedens side at klokken endnu ikke var 9.30, da de første indfandt sig i kirken, som var smykket med røde og hvide georginer. Indsættelsen foretoges på provstens vegne af kirkens anden præst Pastor Lauridsen, der førte den nye sognepræst op gennem kirken til koret, mens organist Weinholt Petersen præluderede.

29. september 1941 En af Stevns betydeligste kunstnere Niels Larsen, Stevns er død 77 år gammel. Kunstnerisk var han beundret af alle retningers folk. Menneskeligt var han elsket af alle, der kendte ham. Nu er han død. Men hans værker hænger rundt på landets museer og i hundrede af private hjem, som vidner om noget af det bedste i dansk kunst. Adskillige altertavler har Larsen, Stevns malet. I østsjælland findes mærkeligt nok kun få af hans værker: Chr. Richard-mindesmærket i Højeruplund, den smukke gravsten han satte på sine forældres grav på Lyderslev kirkegård.

3. september 1951 Det planlagte projekt af befæstningen af Stevns Klint vil komme til at berøre en række landsbrugsejendomme ved Lille Heddinge Klint, hvor det er meningen at ekspropriere omkring 40 tønder land. Arbejdet ved befæstningen har stået på i nogen tid og man er nu i fuld gang med at rejse barakker og støbe grund samt forskellige vejarbejder. Det er meningen at de nye fæstningsanlæg vil blive lagt i undergrunden.

9. september 1961 For første gang i historien sammenlægges 4 kommuner på rent frivilligt basis. Frøslev, Højerup, Lyderslev og Rødvig sogne kommuners enhed bliver til Boestofte Kommune. Den kongelige konfirmation af indenrigsministeriets indstilling om sammenslutningen af de fire stevnske kommuner i den nye Boestofte Kommune blev ved højtideligheden i aftens i Rødvig overrakt sognerådsformand Magnus Petersen, Lille Heddinge i dennes egenskab af formanden for det fællesudvalg der har forberedt og gennemført kommune sammenlægningen.

19. september 1961 Tidens tand gnaver slemt i Rødvigs gamle flinteovn. Enhver havn, stor eller lille, har sit særpræg. Ofte forbundet med megen travlhed eller stille idyl. Også Rødvig havn har et karakteristiske varetegn, den gamle flinteovn. Efterhånden noget af en ruin, men i sig selv et særpræget bygningsværk, hvortil i gamle dage, var knyttet, hvad man vel må kalde et af de ældste industrielle virksomheder.

14. september 1971 Verdens dygtigste skal spille i Stevnshallen.

Det stærkt håndboldsinteresserede stevnske publikum får på søndag lejlighed til at opleve et af årets spændende landskampe på nært hold. Stevnshallen bliver da rammen om damelandskampen mellem Danmark og de østtyske verdensmestre.

22. september 1981 Garvede jyder lagde Østbanens nye spor.

En sælsom og stor karavane bevægede sig i går fra Rødvig Station ind mod Store Heddinge. I gamle dage kaldte man de mænd, der fulgte med i denne karavane for jernbanebisser. I dag hedder det en sporombygningskolonne. Sporfornyelsen har kostet ca. 1,6 million, hvoraf staten betaler de ¾ dele. Resten betales af Storstrøms Amt og Østbanens syv garant kommuner.

6. september 1991 Efter hvad Dagbladet erfarer, er staten ved at købe det nedlagte Holtug Kridtbrud. Det er Skov- og Naturstyrelsen der forhandler med Faxe Kalk om købet. Der er ikke truffet endelig aftale endnu. Men processen om købet er sat i gang. Begrundelsen for at købe Kridtbruddet er at sikre offentlig adgang til området, hvor der en meget spændende plantevækst.

24. september 1991 Arbejdet med forlængelsen af Kronhøjvej fra Rådhuspladsen langs kærlighedsstien til Jernbanegade ventes påbegyndt omkring 10. november og fuldført i den første uge i december. Naturligvis under forudsætning af, at vi har vejrguderne med os, siger Kommunalingeniør Carlo Larsen.

12. september 2001 Kun millionbeløb kan sikre nedslidte haller. Skal bruge 3,5 millioner kroner blot for at bringe Stevnshallerne på niveau, som da de blev bygget. Taget på svømmehallen er utæt. Termoruder på sydsiden er punkteret. Vinduesrammerne i idrætshallen er rådne, og der er fugtgennemslag fra flere baderum. Den markante udmelding kommer fra Stevnshallerne, hvis bestyrelse i dag drøfter situationen på et møde med økonomiudvalget. Stevnshallerne har haft vanskelig ved at få økonomien til at hænge sammen i ret mange år. Der har kun lige været akkurat til dækning af driften, hvilket har været ensbetydende med at vedligeholdelseskontoen kun lige har kunnet dække det mest nødvendige. Hallerne får et tilskud på ca. 2 millioner kr fra kommunen årligt, men det samlede driftbudget på 3,7 millioner kr. På vedligeholdelseskontoen får i år, er der afsat 171.000 kr. Det rækker jo ikke ret langt konstaterer Halinspektør Ole Hansen.

20. september 2001 DONG vælger gas via Stevns-løsning

Areal til kompressorstation vokser til 19 hektar. Lokal arbejdsgruppe skuffet over Stevns Kommune.

Det gik som ventet. Dong foretrækker en gasledning til Polen via Stevns. Hvilket også påfører området den omdiskuterede gaskompressorstation. Det statslige energiselskab har dog ikke besluttet om de vælger placeringen ved Lyderslev eller ved Smerup.

21. september 2011 Når Stevns Kommune næste sommer indvier den nye svømmehal i Store Heddinge bliver driften af samtlige idrætshaller på Stevns lagt i hænderne på kommunen. Omlægningen blev principgodkendt på det seneste møde i kommunalbestyrelsen, hvor der var bred tilslutning til planerne. Beslutningen er det foreløbige punktum for flere års diskussion om fremtiden for idrætshallerne og deres brugere, som efter kommune sammenlægningen i 2007 har været stillet forskelligt, hvor Strøby hallen og Hårlev hallen hele tiden har været kommunalt ejet, og dermed gratis at bruge for godkendte foreninger. Stevnshallen og den gamle svømmehal er selvejende og her betales der leje for brug. I praksis mindst 10 procent af hallejen. Resten af udgifterne dækkes ind via kommunale tilskud. Det giver vidt forskellige vilkår for brugerne af hallerne. Ole Sørensen