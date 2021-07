Send til din ven. X Artiklen: Det skete på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Det skete på Stevns

Stevns - 24. juli 2021 kl. 14:45 Af Ole Sørensen, Stevns Lokalhistoriske Arkiv Kontakt redaktionen

27. juli 1931 En mærkelig nyhed, om klintekongens hule med udgang fra et Københavns morgenblad vandrer der i disse dage gennem landets blade. En meddelelse om, at Stevns Klints mest berømte seværdighed, efter Højerups Kirke, Klintekongens hule skulle være blevet ødelagt. Havet har ødelagt Klintekongens hule hedder i en tospaltede overskrifter. Havet vil hverken i vår eller vores børns levetid have nogen som helst chance for at nå gennem de hundrede af kubikmeter jord, kridt og sten, der ligger på forstranden, og har gjort vejen til den resterende del af Klintekongens hule til en hel lille bjergbestigning.

28. juli 1931 Efter som sagerne i øjeblikket står er det så godt som udelukket at der kommer nogen amtsvej i Sydstevns fra Havnelev mod Faxe Ladeplads. Sikkert bliver alt foreløbigt ved det gamle.

27. juli 1941 Stevns Andel og Foderstofforening

Torsdag eftermiddag holdt Stevns Andel og Foderstofforening ordinær generalforsamling på Landbocafeen i Store Heddinge. Formanden J.P. Pedersen, Strøby bød velkommen og erindrede om, at foreningen i år kunne have fejret 40 års jubilæum. Men som følge at tidens tryk, undlod man dog at holde nogen festlighed i den anledning. Forretningsfører H.P. Larsen oplæste regnskabet som viste en omsætning på 3 millioner kroner.

27. juli 1941 Kommunens brændesalg

Omstående meddeler Brændselsudvalget, at det kvantum brænde som kommunen har erhvervet sælges på byrådskontoret på mandag og tirsdag.

26. juli 1951 Turister kan næsten fare vild på Stevns. Mange af de gamle cementstensvejvisere bør udskiftes med moderne vejskilte. De stevnske veje er bortset fra, at de er meget snoede i fin stand de fleste steder. Men set fra en turist synspunkt er afmærkningen af vejene under al kritik. På landevejene har man jo de almindelige kendte store hvide vejskilte, som kan læses på lang afstand. Men kommer turisterne ind på sognevejene, vil de i mange tilfælde blive tvunget til at stå ud af bilen, for at underkaste de gammeldags firkantede cementstensvejvisere et nærmere eftersyn. I enkelte tilfælde skal man oveni købet være i besiddelse af mere eller mindre gode evner, som detektiv, idet det er sket, at en sten har været væltet, og er rejst igen. Men forkert, så pilene peger i en gal retning. Her er et problem, som ikke er nyt, men som trænger til en alvorlig overvejelse. For nok er Danmark et lille land, men med de afmærkninger der findes, især på Stevns, kan det næsten lade sig gøre for en fremmed at fare vild.

28. juli 1951 Østbanen arbejder under højtryk. Østbanen har arbejdet under højtryk hele sommeren med at få udbedret skinnelegemet mellem Hårlev og Rødvig. For tiden er man godt på vej til Klippinge. Man håber, at være færdig med strækningen mellem Hårlev og Store Heddinge inden årets udgang. Men det er dog materialeleveringerne det står og falder med. Den næste sending skinner ventes omkring 1. september.

4. juli 1961 Østbanens udgifter løb foran indtægterne med 22.600 kroner i underskud. Statsbanernes politik strammes med større krav til privatbanernes driftskapital. Fra Østbanens generalforsamling. Formanden Amtsrådsmedlem, Skattetrådsformand Jens Aage Larsen, Ebbeskov aflagde beretning for året 1960.

Den i 1959 påbegyndte modernisering af banens materiale ved køb at Kalvehave Banens skinnebus materiale er nu afsluttet. Den samlede udgift blev på 283.000 hvoraf Statens andel udgør 212.000.

25. juli 1961 Tre elefanter i parkeringskaos

Bør Vestergade ikke snart også have datoparkering? Da datoparkeringens ordning for nogle år siden blev gennemført i Algade samt Rengegade og Nørregade, er når den ellers bliver overholdt afgjort en lettelse for trafikken. Men i en gade som Vestergade, hvor der ikke er datoparkering holder bilerne i begge vejsider. I går kom tre elefanter spadserende gennem Vestergade, da Cirkus Benneweis kom til byen. De havde ligefrem besvær med at komme igennem de to bilrækker. Nu er det jo ikke hver dag, der kommer Cirkus til byen, men det lille trafikproblem med elefanterne viste med al tydelighed, at der er et problem.

19. juli 1971 Festligt 100-års jubilæum.

Lyderslev Brugsforening fejrede sin 100-års dag med en festlig aften, hvor ca. 175 mennesker samledes om et festligt smørrebrødsbord. Formanden Gårdejer Valdemar Nielsen, Spangshøj indledte talernes række med et tilbageblik i foreningens 100 år, idet han mindedes den indsats mange mennesker gennem årerne har gjort for Brugsen.

21. juli 1971 De tre sidste automatiseres.

Hellested, Arnøje og Holtug telefoncentraler fuldautomatiseres i løbet af 1972. Det er efterhånden tyndet stærkt ud i antallet af manuelle betjente telefoncentraler på Stevns. De sidste tre nedlægges i løbet af 1972.

27. juli 1971 Biblioteket i gang med flytning. Bogbussen kommer ikke til at køre fra den fastsatte dato. I dag, godt en uge, inden Stevns Bibliotek skal åbne i ny indrettede lokaler, i det gamle kommunekontor på Kirketorvet begynder man det egentlige flyttearbejde fra Biblioteksbygningen i Nørregade.

4. juli 1991 Højeruplund Revy 1991 med gode indslag. I aften har aktørerne i Stevns Amatørscene, hvor man gennemgår de mange indslag der på nuværende tidspunkt foreligger til årets Højeruplund Revy. Revyteksterne er lavet af Inger Ulendorf, Mogens Christensen, Grethe Fischer og Merete Balle. Det går vældig fint med prøverne, siger Merete Balle, som er instruktør på revyen.

13. juli 1991 Kun tre fredede landskaber i Stevns Kommune.

Den Verdens berømte klint er ikke fredet. Der er kun tre af de stevnske landskaber, der er fredede. Det er 12 gamle egetræer i Dyrehaven ved Søholm. Sigerslev Mose og offentlig færdsel langs klintens øverste kant fra Rødvig til Boesdal. Den Verdens berømte Stevns Klint med det ligeså berømte fiskeler, der måske kan gives svaret på kæmpeøglernes udryddelse, er ikke fredet.

22. juli 2001 Får ny frist i vinduessagen. Trussel om politianmeldelse sætter fornyet fokus på lokalplan 23.

Stevns Kommune accepterer nu at udskiftningen af fire vinduer i ejendommen Algade 5 i Store Heddinge først foretages midt i oktober. Kommunen havde ellers truet ejeren med politianmeldelse, hvis ikke vinduerne blev udskiftet senest 12. august. I den aktuelle sag skal ejeren punge ud med at sted mellem 45-50.000 til nye vinduer, da de termoruder som han fik monteret for cirka tre år siden er i strid med lokalplanens bestemmelser om at det skal være kitfalsede og koblede vinduer.

24. juli 2001 Stevns Fyr skal fredes.

Skov- og naturstyrelsen vil sikre 10 danske fyrtårne mod evt. nedrivning. Stevns Fyr står foran en fredning. Det særlige bygningssyn, der står for fredningen af bevaringsværdige danske bygninger godkendte efter indstilling fra Skov- og naturstyrelsen. Fredningssagen omfatter i alt 10 danske fyrtårne. I forvejen er Stevns gamle fyr, der står umiddelbart ved siden af det nuværende fyr fredet.

23. juli 2011 Boghandler Helmer Nielsen har i godt 45 år samlet alle de vitser som han synes var sjove. Nu vil han udgive dem i en bog, så andre kan hive dem frem til et lille grin. Det er meget vigtigt at tage humoren med på sin vej i tilværelsen. Man kan altid sætte et surt ansigt op, men har man humoren med i baglommen, så går det langt lettere.

Eksempel:

Med denne medicin kan de sove hele natten.

Hvor ofte skal jeg tage den?

Hver anden time.