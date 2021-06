Se billedserie På et bestyrelsesmøde i juni 1931 drøftede Selskabet Højeruplund om man skulle overtage den gamle kirke. Drøftelse ved vi i dag, hvad den endte med. Foto: Kenn Thomsen

Det skete på Stevns

1. juni 1931 Ved et bestyrelsesmøde i går i selskabet Højeruplund, drøftedes det fremkomne tilbud om overtagelse af Højerup Kirke. Der var i almindelighed stemning for, at man skulle modtage kirken. Men man ville dog undersøge forholdene nærmere, før man traf endelig bestemmelse. Der blev nedsat et udvalg bestående af Provst Alsbo, Borgmester Jensen-Stevns og Amtsrådsmedlem H. Chr. Pedersen.

11. juni 1931

Østbanen får atter modvind på Stevns. Sognefogedrådsmændene ser meget sort på situationen. Sognerådene på Stevns står atter for at skulle tage standpunkt til en Østbane-garanti, og sagen er allerede genstand for drøftelser mellem medlemmerne. Vi har i dag talt med en række sognerådsmænd, og ikke en af dem så lyst på situationen. Det er min opfattelse, at den offentlige mening, er imod banen, sagde én af dem til os. Og det kan man ikke ignorere. Det ser håbløst ud det hele.

7. juni 1941 Den store Hængebøg ved Store Heddinge Kirke kan nu overgå kirken i berømmelse. Vel er den smukke gamle kridtstenskirke kendt for sin særlige byggemåde, som er enestående i Norden, men den store hængebøg på sydsiden kan nu regnes for europærisk berømt, idet det må regnes med at det er den største hængebøg i Europa. 25 meter i højden og med en diameter i kronen på 20 meter, og alderen til ca. 400 år.

14. juni 1941 Stevns og Faxe egnens Dyrskue. Et stort og godt Skue på en smuk plads i en festsmykket By.

Med en morgenfrisk, og næsten skyfri himmel, åbnedes dyrskuet i Store Heddinge lørdag morgen. Alle veje på Stevns myldrer det i morgentimerne med folk, der enten til fods, med hestevogn, eller pr. lastbil transporterede deres kreaturer til dagens midtpunkt. Mange heste og få svin, men med en udmærket kvalitet, det gælder også kvæg, tyre, fjerkræ og kaniner.

Ved frokosten i Munkegården, hvor omtrent 300 deltog udbragte formanden et leve for samarbejdet mellem by og land, hvorefter folketingsmand Løje og borgmester Jensen-Stevns med flere havde ordet.

Besøget på Skuet var meget stort, og man regner med, at der i eftermiddag er mellem og 6 og 7000 mennesker i byen.

25. juni 1951 Mange Sankt Hans fester på Stevns

Talrige bål i den smukke aften. Tusinde mennesker til fest i Store Heddinge.

Af de gamle skikke, vil båltændingen Sankt Hans aften sikkert holde længst ud. Men nægtes kan det heller ikke, at der er noget dragende over et bål med høje flammer i den lyse sommernat.

Overalt på Stevns samledes man i stort tal til bål og fester. Sankt Hans festen i Store Heddinge havde samlet omkring 1000 mennesker, der først hørte en smuk sangkoncert af Store Heddinge Sangforening foran Munkegaarden i Byens smukke anlæg. Overlærer Jacob Hansen, Store Heddinge holdt båltalen.

24. juni 1961 Pastor Henneke rejser fra Byen

Overtager præstegerningen i Sydslesvig - under Dansk Kirke i udlandet.

Pastor Fritz Henneke vil i løbet af nogle måneder forlader sin gerning som sognepræst for Store Heddinge by og landsogn for at påbegynde et virke som vandrepræst i Sydslesvig.

Pastor Henneke vil i sin kommende gerning få domicil i Nibøl 15 kilometer syd for grænsen.

7. juni 1971 Forbrændingsanlæg ofrer en lille million

På kommunalbestyrelsesmødet skal der tages stilling til spørgsmålet om, der skal opføres et forbrændingsanlæg på industriarealerne ved Højerupvejen i Store Heddinge. Teknisk udvalg indstiller til kommunalbestyrelsen, at der bevilges 870.550 kr. til et forbrændingsanlæg med tilhørende inventar.

14. juni 1971 En marmorsav til 500.000 kr.

Rødvig Stenindustri der ejes af fabrikant Finn Jensen, Store Heddinge foretager for tiden en betydelig investering i en nyanskaffelse til virksomheden. En marmorsav.

Den nye maskines primære opgave vil blive at save grønlandsk marmor, som kommer til virksomheden i store blokke, der vejer fem-seks-syv tons, og hentes hjem direkte fra Grønland. Disse blokke skal som led i forarbejdningsprocessen på fabrikken i Rødvig skæres op i skiver, de såkaldte råplader.

8. juni 1991 Middelalder-kavalkade

Store Heddinge er klædt i middelalderdragt og i fest og farver i disse dage, da man markerer 550 års dagen for Christoffer af Bayerns bekræftelse af den gamle købstads privilegier. Vel var vejrguderne ikke venligt stemt i den årle morgen, men skyerne lettede en smule og om eftermiddagen var hundrede af mennesker samlet omkring den genskabte rådstue på kirketorvet.

22. juni 1991 Nu kører de rundt i Store Heddinge.

Torsdag blev rundkørslen Frøslevvej, Rengegade, Højerupvej midlertidig etableret. De gjorde den for at lave plads til, at der fredag kunne støbes en sokkel, hvorpå der skal stå en gadelygte med 4 lamper. Både politi og kommunalbestyrelsen har givet udtryk for håb om at rundkørslen kan skabe mere sikre færdselsforhold i et kryds, hvor der gennem årerne er sket mange uheld.

11. juni 2001 Lokal begejstring for arealerne ved Flyvevåbnet eksadrille 543

Omkring 800 benyttede lørdagen til at gæste eksadrille 543 og Stevns Fyr. For mange var det første gang at de besøgte området, der har nogle imponerende rekreative værdier.

Det 27 meter høje fyrtårn, der siden 1878, har kastet sin lyskilde ud over havet, var et tilløbsstykke.