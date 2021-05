Se billedserie Allerede i 1941 havde man i årtier talt om at frede Stevns Klint, og dengang stod det lige over for en afgørelse. Foto: Elmer Madsen

Det skete på Stevns

Stevns - 29. maj 2021 kl. 14:44 Af Ole Sørensen, Stevns Lokalhistoriske Arkiv Kontakt redaktionen

1. maj 1931

Gaden gøres færdig med det samme.

Som man måske vil erindre, var det meningen, at det stykke af Algade, fra Rengegade til Munkegade, der bliver lavet nu, efter at være blevet stampet, skulle henligge i tre måneder før der blev lagt asfalt på. Efter den måde arbejdet udføres på, vil man imidlertid gå i lag med asfalt-belægning, næsten straks efter, at det forberedende arbejde er gjort, således at gaden hurtigere end ellers beregnet, ville ligge helt færdig.

2. maj 1931

Det borende X kunne være afsløret i Store Heddinge.

Hvis det havde gået som det efter forholdene burde, er der ingen tvivl om at X'et allerede kunne være afsløret den nat han var i Store Heddinge, eller i hvert tilfælde kort efter. Nummeret på den bil han kørte i K4454 var nemlig efterlyst af politiet. Denne omstændighed var den patruljerende vagtbetjent ikke klar over. Mens han i øvrigt havde syntes, at der var noget mistænkeligt ved bilen. Foruden at notere dens nummer havde han også lyst ind i vognen med sin lommelygte. Da han ved halvfiretiden stod ved Hotel Postgården så han bilen. Altså med X'et ved rattet kørende ud af byen.

12. maj 1941

Stevns Herred - Dyrskue

Dyrskuet i tal. Ved fristens udløb for tilmelding til dyrskuet i Store Heddinge er der følgende tal. 47 tyre, 56 køer, 85 stykker ungkvæg i samlinger, og 26 enkelte kvier. Der bliver en fyldig og god udstilling af heste, særligt belgiere. Foreløbigt at til 48 Belgiere, 10 Oldenborgere, 28 Frederiksborgere, 1 Jyde, 2 Nordbagger. Det er første gang der udstilles nordbagger. Svineudstillingen svigter mest. Der bliver ca.40 numre med ca. 100 svin, der har undertiden været det dobbelte. Men alt i alt bliver det en god fremstililing af dyr. 332 er det foreløbige tal.

21. maj 1941

Uhindret adgang til Stevns klint

Forhandling mellem Fredningsnævnet og Lodsejeren.

Den med stor interesse omfattende naturfredningssag angående adgang for publikum til gående færdsel langs Stevns klints ydre rand, kan nu efter hvad Danmarks naturfredningsforeningens sekretær Gemzøe oplyser formentlig ventes afgjort i nær fremtid.

Sagen blev i sin tid ført frem fra lokal side overfor for naturfredningsforeningen, som derefter rejste den overfor fredningsnævnet for Præstø Amtsrådskreds med krav om at adgangen for publikum blev fastsat gennem en kendelse. Et krav der også støttes af turistforeningen. Det drejer sig om at sikre publikums frie adgang til kanten af klinten over en strækning på en halv snes kilometer fra Gjorslev Bøgeskov over Højerup til Rødvig.

De interesserede lodsejeres stilling til sagen var ret forskellige. Nogle af dem har allerede i deres adkomstdokumenter-bestemmelser om at de må tåle en sådan færdsel. Og en del lodsejere har udtalt at selvom der ikke findes bestemmelser derom i deres skøde regner de med at publikum skal have adgang. men en del af lodsejerne har ikke villet gå med hertil, og har bortvist publikum. Man har derfor på forhånd været klar over gennemførselen af denne uhindrede færdsel ville møde nogen modstand.

Naturfredningsforeningens krav motiveres med at lovens almindelige bestemmelser om befolkningen har uhindrede adgang til at færdes på dette område. Mange steder bliver gjort illusoriske af naturforholdene.

Afgørelsen forventes ikke at lade vente længe på sig.

Fredningsnævnets formand Dommer K. J. Knudsen, Præstø vil i en nær fremtid indkalde de interesserede Lodsejere til forhandling.

28. maj 1951

Sydstevns spiller sig i mellemrækken

I overværelse af cirka 400 tilskuere vandt Sydstevns lørdag aften på hjemmebane over Enderslev-Vråby 5-3 og sikrede sig herved førstepladsen i Stevns-kredsen af fodbold-turneringens A-række.

Sydstevns inder-trio Johannes Kristiansen, Erik Sørensen og Leo Nielsen var glimrende veloplagte. De forstod ikke alene at skabe chancerne, men også at udnytte dem. I forsvaret var center-halfen Knud Ravnshøj dominerende.

17. maj 1961

Den nye fabrik i Store Heddinge

I dag foretog den officielle indvielse af den nye fabrik som ventilationsfirmaet Glent & Co. A/S har opført ved Højerupvej i Store Heddinge. Fabrikken der er taget i brug er den første etape af et påtænkt større byggeri.

24. maj 1961

I morges samledes Lund'erne endnu en gang til bystævne

På 100 års dagen for udskiftningen besluttedes det, at rejse en mindesten for denne store reform. Udskiftningen var datiden største og mest betydningsfulde strukturændring, sagde oldermand. Den 24. maj 1861 samledes landsbyen Lunds 15 gårdmænd og 6 husmænd for at underskrive protokollen om opløsning af det gamle landsbyfællesskab. Efter at de i mere end kvart århundrede havde sat sig til modværge mod den store reform.

1. maj 1971

Den ny fabrik er Stevns største arbejdsplads

Byggefirmaet Dahl & Andersen holder i dag fabriksindvielse på virksomheden Råby-husets 10 års stiftelsesdag. I de 10 år har firmaet bygget 575 Råby-huse og derudover leveret elementer til ca. 800 huse.

22. maj 1971

Højerup

På selskabet Højeruplunds generalforsamling blev det besluttet, at der skulle skabes en ny seværdighed ved klinten i tilknytning til den gamle kirke og mindelunden. Resultatet blev mindehuset som blev indviet i dag for 25 år siden.

Det var nu afdøde Godsejer J. Christiansen, Louisenborg Store Heddinge, der allerede i en del år havde arbejdet med tanken om at få knyttet et gammelt fiskehus til klinten. I løbet af 1945 blev det gamle hus, som man havde købt, flyttet fra Højerup by ned ved siden af den gamle kirke, hvor det blev bygget op igen. Sten for sten. Det var tømmermester Johnsen, Lyderslev, der udførte det meget vanskelige arbejde.

10. maj 1981

Stevns og omegn

Kaj Weng Rasmussen, Venstre-mand med stort V, kommer af og til ud til møder i andre landsdele i kommunalt øjemed, og det er sket en til flere gange at han har deltaget i møder på Nyborg Strand, hvor folk af forskellige observans ofte sætter hinanden stævne på grund af den centrale beliggenhed. Men ovre i Fyns land kender man ikke den stevnske kommunalpolitiker og slet ikke hans baggrund. Kaj Weng Rasmussen er foruden politisk også kirkeligt interesse, medlem af Stevns valgmenighed. Men tilsyneladende ser han ikke sådan ud. I hvert fald fik han en gang præsenteret en regning på Nyborg Strand og på den var der fratrukket 20 procent. Da Kaj Weng spurgte hvorfor, fik han svaret: - Vi giver altid 20 procent i rabat til medlemmer af Indre mission.

3. maj 1991

Soldaterhjemmet skal nedrives. Ikke muligt at skaffe penge til naturskole

Det gik alligevel ikke med en naturskole i det tidligere soldaterhjem på Mandehoved. Skov- og Naturstyrelsen kunne ikke finde den halve million, der skulle til for at sikre bygningen. Hverken Stevns Kommune eller Storstrøms Amt som ellers var gået positivt med et tilbud om tilskud til driften har penge til at overtage soldaterhjemmets bygninger.

I midten af 60'erne fik det grundtvigske soldaterarbejde af det daværende kulturministerium tilladelse til at opføre soldaterhjemmet indenfor 100 meter af fredningsgrænsen til Stevns Klint. Betingelsen var, at bygningerne blev fjernet, når soldaterhjemmet ikke længere tjente til sit oprindelige formål.

10. maj 1991

Køber Boesdal

Økonomiudvalget i Stevns Kommune indstiller at kommunen køber Boesdals-kalkværk af Faxe Kalk. Det bliver så kommunens opgave at fjerne de eksisterende bygninger og industrianlæg. Og så senere finde ud af hvordan området skal udnyttes. Den store hal skal dog bevares. Økonomi-udvalget har ikke oplyst prisen før købet er behandlet i kommunalbestyrelsen.

28. maj 1991

Præsident fik en tyrekalv

Tjekkoslovakiet præsident Vaclav Havel fik en overraskende gave da han som en del af sit statsbesøg i Danmark besøgte Gjorslev, en knap 4 uger gammel storbroget tyrekalv. Giveren Godsejer Peter Henrik Tesdorpf sagde ved overrækkelsen af kalven at han håber den kan være med til at opbygge et effektivt landbrug i Tjekkoslovakiet med ligeså højtydende køer som de danske.