Det skete på Stevns

Lørdag eftermiddag var der sprøjtemønstring i Lillehedinge, og sprøjten viste sig at fungere udmærket. Allerede søndag aften måtte den imidlertid ud igen, og denne gang var det alvor, idet kirkeklokker, telefoner og udråbere kl. ca 6 meldte ildebrand. Det var slagter Jacobsens ejendom i Lillehedinge, der brændte. Ilden brød ud i udhuset, men bredte sig straks til det stråtækte stuehus, der hurtigt blev et rov for luerne. Dog blev lastbilen samt en del af møblerne reddede, hvorimod der brændte fem cykler.

