Det skete på Stevns

Så varede det ikke mange minutter, før manden var ude på den rette banehalvdel, og lidt længere fremme holdt han en stiv klokketime for at gnide den formentlige gift af hjulene. Der var nogen, der stod bag ved og lo så småt.

I stedet for at skælde igen standsede den tilsynsførende, som er ikke så lidt af en menneskekender, manden og vej et steds på Stevns, og man henstillede til de forbipasserende at undgå at køre på den halvdel af vejen, hvor man i øjeblikket var i færd med at påsprøjte emulsion. Nu fortalte han med et udvendigt meget elskværdigt, men indvendigt meget lunt smil, at han rigtignok gerne måtte køre der for deres skyld »men jeg skal sige Dem, min gode mand, i løbet af kort tid vil emulsionen æde gummien af Deres vogn.«

Så hjalp det. Der blev lavet er der imidlertid nogen, der helst vil gøre det, de ikke må, og her kom der en bilist, som under banden og skælden gjorde opmærksom på, at han kørte, hvor det passede ham.

