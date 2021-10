Se billedserie En forfærdelig drukneulykke fandt sted ud for Lund i 1951. Foto: Erik Nielsen

Det skete på Stevns i oktober

Stevns - 23. oktober 2021

1. oktober 1931

Der skal agiteres

Ved landbrugenes sammenslutnings repræsentantskabsmøde på Højskolehjemmet i går vedtoges det i den nærmeste fremtid at lade afholde en række agitationsmøder med landbrugskandidat K. Nissen, Sønderjylland som taler. Der lægges ud i næste uge i Sydstevns.

17. oktober 1931

En større markedsbatalje

Store Heddinge oplevede en usædvanlig livlig markedsaften. På Torvet var der trængsel, og teltholderne gjorde store forretninger. Ved halv ét-tiden måtte samtlige byens seks betjente rykke ind til det offentlige bal på Hotel Stevns, hvor nogle urostiftere fra Rødvig for enhver pris ville slås. Da politiet kom til, var der slagsmål en fire-fem steder i den tæt pakkede sal. På gulvet bølgede deltagerne frem og tilbage som et oprørt hav. Og damerne stod oppe på bænkene og skreg. Da de seks politibetjente forsøgte at tale gemytterne til ro, blev de øjeblikkeligt indblandet i et slagsmål med urostifterne. De gik løs med næver og knebler. Først efter en halv times forløb lykkedes det politiet at oprette roen. Urostifternes anfører blev taget med på politistationen.

11. oktober 1941

Lille Torøje bliver 175 år

Fra ældgammel tid havde Torøje Bymænd urimeligt langt til deres bagerste marker. Dette forhold blev der imidlertid rådet bod på i 1767. Kurator for Vemmetofte Kloster, hvorunder byen hørte, lod nemlig det nævnte år afskære mellem 300-400 tønder land af Tor- øje Bys yderste marker. Disse henlagdes herefter til en ny by, bestående af syv gårde, som klosteret lod bygge. Den ny by blev kaldt Lille Torøje, og gamle Torøje by blev kaldt for Store Torøje.

1. oktober 1951

To unge stevnske andejægere druknede ud for Lund Havn. De var sejlet ud i en skydepram, der kæntrede, da de skød på nogle ænder. Den 20-årige Henning Petersen, Lund, og den 28-årige Leif Boustrup Kristensen, Lund Fjerkræslagteri, er søndag eftermiddag fundet druknede ved Lund Havn.

16. oktober 1951

150 medlemmer til festlig indvielse af Bjælkerups Brugsforening nye bygning

For et par dage siden tog Bjælkerup Brugs den nye, store og moderne forretningsbygning med beboelse i brug. I lørdags havde medlemmerne lejlighed til at tage omgivelserne i nærmere øjesyn, og 150 medlemmer havde efterkommet bestyrelsens indbydelse. Under uddeler Johannes Petersens ledelse beså man den nye bygning fra kælder til kvist.

19. oktober 1951

Det er andespillenes tid. Uheldig foreteelse efter andespil. Politiet opfordrer til kun at spille om slagtede ænder.

Det er andespillenes tid, og spillet florerer som ingensinde før på Stevns. Flere steder drejer spillet sig om levende ænder. Politiet har fået oplysning om en temmelig uheldig udgang af et sådan andespil, idet den heldige vinder ved hjemkørselen anbragte en levende and på cyklens bagagebærer og således hjemførte sin gevinst. Det er dyrplageri og vil ikke blive tolereret. Politimester Gelius, Store Heddinge, gør opmærksom på, at der skal søges om tilladelse til afholdelse af andespil. Disse tilladelser vil for fremtiden kun blive givet på betingelse af, at fjerkræet er slagtet.

10. oktober 1961

Avlsdyr fra Stevns ud i verden

Repræsentanter fra Rusland og Rumænien har foretaget en del opkøb af avlsdyr her i landet. Også på Stevns er der afsluttet nogle handler. Gårdejer Niels Jensen, Højager Tåstrup, har solgt en tyr til Rusland. Poul Larsen, Arnøje, ligeledes en tyr til Rusland. Gårdejer Harald Petersen, Højly Lille Heddinge har solgt en tyr til Rumænien, og endelig har proprietær Ejnar Karlshøj, Mariahøj, solgt en tyr til Nairobi. Alle er af Rød Dansk malkerace. De er i alderen 1-1½ år, og der er betalt omkring 4000 kroner for hver. Der er ligeledes solgt 19 kvier fra Stevns til Rumænien.

18. oktober 1961

Stor eftersøgning i aftes efter to forsvundne drenge

Der var stor opstandelse i Arnøje i aftes i anledning af, at to små drenge var blevet borte. Drengene havde om eftermiddagen leget med nogle kammerater på en naboejendom og blev sendt hjem ved 18-tiden. De kom imidlertid ikke til deres hjem, og da man ingen steder kunne finde de to drenge, der er seks og otte år, blev politiet underrettet, og der blev iværksat en større eftersøgning, hvori der også deltog en hund. Trods alle anstrengelser lykkedes det imidlertid ikke at finde drengene, og forældre og pårørende tilbragte en urolig nat i ængstelse over de to små fyres mystiske forsvinden. Til morgen var man lige ved at tage skridt til en efterlysning i Radioavisen, da de to drenge pludselig dukkede op i deres hjem. Det viste sig, at de på vej hjem var gået ind i en lade for at kigge på en mejetærsker, og de var endda kravlet helt ind i maskinen, hvor de faldt i søvn på mejetærskerens sold.

11. oktober 1971

Højerup får nu et rent gadekær

Beboerne i Højerup kan regne med, at deres gadekær nu bliver byen værdigt. I adskillige år har det store gadekær været opsamlingssted for dynd, slam og andre forurenende stoffer. Hidtil har byens kloakker nemlig haft udmunding her. Nu har Stevns Kommune foretaget en tømning, og det er ikke småting, der har samlet sig her i tidens løb. I dag er der blevet kørt 20 læs slam væk hver time, så man må egentligt undre sig over, at der er det hele taget har været plads til vand i gadekæret.

13. oktober 1971

Stevns Bogbus er nu klar til start

Det rullende bibliotek begynder torsdag at køre rundt med 30 ugentlige ekspeditionstider. Bogbussen er en kæmpemæssig fyr. Den er ikke just køn, farven er stærk gul, og vognen vil næppe undgå kælenavnet "den gule fare«, men forhåbentlig vil denne betegnelse ikke komme til at stå i relation til trafikken. Det bliver biblioteksbetjent Hans Henrik Nielsen, Sigerslev, der skal sørge for dens færden på vejene.

19. oktober 1971

Fartbegrænsninger ikke en pind værd, udtaler politiassistent Hans Wulff, Store Heddinge. Han mener ikke, at der er nogen grund til at indføre fartbegrænsninger i Bjælkerup og Store Heddinge. Han mener, at hastighedsgrænsen på eksempelvis 50 km i timen gennem Store Heddinge ville være helt malplaceret. Efter færdselsloven skal man køre forsvarligt, som forholdene nu tillader. På visse tidspunkter af døgnet kan det forsvares at køre gennem byen med 80-90 kilometer i timen, mens der eksempelvis en fredag aften, eller når børnene kommer fra skole, kun er forsvarligt at køre 20 kilometer i timen.

13. oktober 1981

Bankrøveri i Hårlev

Politiet i Køge har endnu ikke kunnet fastslå identiteten på de tre bankrøvere, der i går forulykkede ved Store Heddinge efter en hidsig biljagt fra Hårlev. En af bankrøverne blev dræbt og to andre kvæstede, da de i en stjålet flugtbil ramlede ind i en Falck-ladvogn, som politiet havde fået kørt på tværs af vejen.

20. oktober 1991

Fiskernes Andelssalg i Rødvig grundlagt i dag for 75 år siden. Minimale priser og fortvivlede afsætningsforhold var årsagen til at den stevnske fiskerbefolkning 20. oktober 1916 på Rødvig Kro grundlagde Fiskernes Andelssalg for Rødvig og omegn.

9. oktober 2001

Der er ingen panikstemning på Røde Kors-centrerne i Storstrøms Amt som følge af krigssituationen i Afghanistan. Flere af centrene huser ellers adskillige afghanske flygtninge. På asylcenteret i Sigerslev er der et betydeligt antal afghanere, men situationen har ikke skabt omvæltninger i hverdagen. Det eneste, som personalet kan konstatere, er, at afghanerne sidder klistret foran tv-skærmen, hvor de følger med på CNN.

7. oktober 2011

Erhvervslivet på Stevns har dannet en forening. Efter et langt tilløb lykkedes det i aften at få oprettet et revitaliseret Stevns Erhvervsråd baseret på direkte medlemskab blandt de lokale virksomheder og selvstændige. Bjarne Nielsen, Strøby Turist bebuder, at han opstiller til formandsposten.

Ole Sørensen