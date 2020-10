Det skete på Stevns i oktober

I et gødningsforsøg, som Landboorganisationernes Planteavlsudvalg har haft udlagt hos gårdejer H. D. Frandsen, Dalmosegård, Magleby, er der konstateret et gennemsnit af 874 tønder roer pr. tønde land. Det er det største udbytte, man nogensinde har været præsenteret for inden for udvalgets virksomhed. Det, der kommer nærmest på, er et udbytte af 782 tønder pr. tønde land hos gårdejer Aksel Petersen, Olsgård, Sierslev, og gårdejer H. Seidenfaden, Skovgård, Lyderslev, i 1926.

Meddelelserne fra Stevns om den rekordhøst, der er i år, bliver visse steder modtaget med en vis skepsis, men der er uomstødelige beviser for, at det er virkelighed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her