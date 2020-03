Det skete på Stevns i marts

Vi omtalte forleden, at en gårdejer fra Tåstrup ved Hellested ved retten i Køge var sat under tiltale for mishandling af dyr, idet han havde afsendt en kalv i en kasse af så ringe størrelse, at kalven under transporten udsattes for betydelig lidelse. Da sagen i dag på ny var til behandling i rettet, protesterede gårdejeren, der mødte sammen med sagfører Juulsgaard, Store Heddinge, først mod, at sagen behandledes ved retten i Køge, idet han boede i Stevns-Faxe herreder, og kalven var anbragt i kassen på hans gård. Ved en kendelse, som dommeren herefter straks afsagde, blev protesten dog ikke taget til følge. Gårdejeren protesterede derefter mod størrelsen af de mål, der var taget af kassen, og han fremlagde en erklæring fra to gårdejere, hvorefter kassen var betydelig større. Han anmodede om at føre såvel disse gårdejere som den portør, der havde modtaget kassen til videreforsendelse, som vidner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her