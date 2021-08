Se billedserie Tommy Knudsen, der har været yderst aktiv i først Roklubben Stevns nu i Rødvig Roklub, blev den første verdensmester med stevnske rødder. Det skete i slutningen af august 1981, at han roede sig til en VM-guldmedalje i den danske letvægtsotter ved VM i München. Senere har Lasse Svan gjort ham kunsten efter på håndboldbanen. Arkivfoto

Det skete på Stevns i august

1. august 1931

Danefæet fra Sigerslev

Gårdejer Niels Rasmus Nielsen, Vesterlund Sigerslev gjorde i går et interessant jernalderfund. På sin mark var han ifølge med en bror. »Her skal du se«, sagde broderen, og samlede en guldstang op og blev klar over, hvad det var. Her fandt jeg et stykke dannefæ. Du kan selv være et fæ, svarede broderen respektløst.

I København er man i øjeblikket ved at undersøge fundets guldværdi. Men rent bortset fra denne har betalingsguldet, der stammer fra overgangen mellem den yngre og ældre jernalder naturligvis på en måde langt større værdi.

22. august 1931

Har De snart tabt humøret, spørger vi i dag en landmand på Stevns.

Det er i hvert fald ikke højt, svarede han. Man bliver sommetider i tvivl om, hvorvidt det overhovedet vil lykkedes at få høsten færdig. Det er ikke til at køre på jorden, ikke til at meje. Det er ikke til at gøre noget om helst. Marken har et helt grønligt skær. Andre steder ligger kornet ned og bliver sort og spirer. Det alvorligste ved det hele er næsten, at man ligesom spilder tiden.

8. august 1941

Det har som bekendt knebet med at skaffe arbejdere til hørruskningen på Stevns, der nu er nært forstående. Derfor har tre-mandsudvalget for de stevnske arbejdsanvisningsudvalg nu udvirket, at 80 københavnske arbejdsledige kommer hertil for at ruske hør.

13. august 1941

60 af de københavnske arbejdere har forladt hørruskningen. Flere nægtede at begynde, resten var overanstrengt på to dage.

De 80 arbejdsledige fra København, der skulle anvendes til hørruskning på de stevnske hør-arealer, har allerede for størstepartens vedkommende, med apostlenes heste og bylten på ryggen, befaret strækningen til København for hjemadgående. I morgen vil andre arbejdere, anvist fra Køge Socialkontor, fortsætte det nu forsinkede arbejde.

20. august 1941

Rødvig Havn

Arbejdet med udvidelsen af Rødvig Havn går støt og roligt fremad. Gravmaskinen arbejder dagligt fra kl. 5 morgen til kl. 21. Og to-holds arbejdere beskæftiges på skift dagligt ved den. Der graves ned til en vanddybde på 3,3 meter. Den vestre læmole er nu pælesat, og arbejdet med opfyldning og opbygning mellem pælene er i god gang. Læmolerne bygges op i en højde af 140 centimeter over daglig vande.

1. august 1951

Den ny sportsplads i Sydstevns synes nu inden for rækkevidde. Landsbysport er ikke til at kimse af. Dårlige sportsbaner og alt andet end behagelige omklædningsforhold. Vil sportshallen komme engang?

Sydstevns Gymnastikforening har ønske om at købe et stykke jord på den mark, der ligger bagved Lyderslev Kommuneskole. Efter et møde i aftes enedes man om at ansøge myndighederne til et mageskifte, skole jorden med noget jord, der tilhører gårdejer Hans Hansen, Egedesgård. Senere vil der måske i forbindelse med sportspladsen blive opført en ny sportshal. Men det er indtil videre kun fremtidsmusik.

20. august 1951

Søndag blev den største dag i denne sæson i Rødvig, hvad gæsternes antal angår. Om formiddagen ankom 14 store turistbiler med cirka 500 gæster, som alle spiste på Rødvig Kro.

Om eftermiddagen ankom andre 14 store turistbiler med cirka 450 gæster, som drak kaffe på Rødvig Kro og Harmonien. Yderligere ankom senere to store turistbiler, og i løbet af dagen ankom mange private biler, så de besøgendes antal har været langt over 1000. Besøget i går af bilende gæster slår alle rekorder fra tidligere år af turistbesøg pr. turistbil og privatbil på en søndag.

1. august 1961

Fra i dag har Store Heddinge ingen arrest. I aften kl. 24 drejer overbetjent og arrestforvarer Per Nyord for sidste gang nøglen om i Store Heddinge Arrest efter, at han for nogen tid siden med behørigt varsel havde opsagt sin stilling. Lukningen kunne foregå uden dramatik, eftersom der i går ikke befandt sig arreststander i Store Heddinge Arrest. Arresten indeholder fem enkeltceller og én dobbeltcelle samt et detentionslokale. Hvad disse lokaler skal bruges til, foreligger der ikke planer om.

15. august 1961

Den nye skole tages i brug. I morges genoptages undervisningen i Store Heddinge Skole efter sommerferien. Allerede i går mødte eleverne for at få udleveret skemaer og andet materiale, og ved den lejlighed bød den fungerende skoleleder H. Birkeland velkommen ved en højtidelighed i skolegården.

Der er ved det nye skoleårs begyndelse 590 elever i skolen. Det er et par snese flere end det sædvanlige antal. Den nye skole er dog langt fra færdigbygget endnu, men ved interimistiske foranstaltninger har man kunne tage de 10 nye klasseværelser i brug.

3. august 1971

Den oprindelige plan er fraveget. Forbrændingsanstalten opføres sandsynligvis i Magleby. Det var oprindelig tanken, at forbrændings-anlægget skulle have været opført på Højerupvejen i Store Heddinge.

Men den tanke har man ønsket at gå væk fra. Ved at lægge forbrændingsanstalten i Magleby slår man altså på den måde to fluer med ét smæk, idet lossepladsen og forbrændingsanstalten kan passes af samme mand.

Kommunen forhandler i øjeblikket med gårdejer Chr. Jensen, Sankt Hans Gildet, om køb af et areal af hans jord.

16. august 1981

A-kraftværk på Stevns glemt

Men fejl på regionskortet medfører ikke, at Stevns Kommune kan se bort fra arealsreservationerne.

For resten er det ikke bare arealsreservationerne på Stevns, der er glemt, men også områder på Lolland. Men at arealreservationerne skulle være ophævet af den grund, er for godt til at være sandt.

20. august 1981

Den nye Stevnsvej

Inden årets udgang er den nye vej mellem Fakse og Store Heddinge færdig efter tre års arbejde.

31. august 1981

Første stevnske verdensmester

Tommy Knudsen repræsenterede Roklubben Stevns i den danske letvægtsotter, som i weekenden vandt verdensmesterskabet i München. Borgmester Arne Ebdrup lykønskede den nye verdensmester, der i München skrev historie, for det er første gang, at nogen stevnsbo har hjemført et verdensmesterskab.

Vi er alle imponeret over, at det kan ske, sagde borgmesteren, som kunne forestille sig det enorme slid, der er gået forud. Flere andre nuværende og tidligere formænd lykønskede ligeledes Tommy Knudsen.

26. august 1991

Lørdag aften var der 600 tidligere elever, lærere og andre mennesker med tilknytning til skolen til 25 års-jubilæum på Hellested skole.

14. august 2001

Stevnsfortet købes for blot én krone

Hvis Folketingets finansudvalg i september godkender et forhandlingsresultat mellem Stevns Kommune og Forsvarets Bygningstjeneste, så overtager kommunen pr. 1. oktober i år arealet ved Stevnsfortet og undergrunden for blot én krone. Dermed sikres offentligheden adgang til den rekreative perle ved Klinten, og samtidig kan man måske komme videre med planerne om etableringen af et koldkrigsmuseum i undergrunden.

Ole Sørensen