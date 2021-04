Send til din ven. X Artiklen: Det skete på Stevns i april Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det skete på Stevns i april

Stevns - 25. april 2021 kl. 12:14 Kontakt redaktionen

14. april 1931

I disse dage fjernes disse spor af stubmøllen i Frøslev, som afdøde møller Niels Thomsen købte i Store Heddinge, da han for 45 år siden kom hjem fra Amerika.

Da møllen i sin tid blev flyttet fra Store Heddinge, var der endnu mange stubmøller på Stevns. Bl.a. møllerne i Holtug, Renge, Havnelev, Hellested, Torøje, Spjellerup, Hårlev, Strøby og på Gjorslev. Af dem er der nu kun den i Holtug tilbage. Om ikke så lang tid vil Frøslev Stubmølle rejse sig igen, men langt fra sin hjemegn. Den bliver på ny rejst på den nordjyske hede (Hjerl Hede).

17. april 1941

Domsmandssag: Konen med malkestolen

På rådhuset i Store Heddinge afholdtes onsdag domsmandssag angående overfaldet på Bredeløkke. Det vil erindres, at en malkekone fru Petersen en dag havde slået en karl fra Bredeløkke i hovedet med en malkestol, hvorved han havde fået en skramme i panden. Anklageskriftet lød på vold af særlig farlig karakter, til dels ved legemsbeskadigelse til følge. Dommen blev på 30 dagbøder á seks kroner samt sagens omkostninger. Fru Petersen modtog dommen.

21. april 1941

Stevns Højskole og Grønland

Et nyt grønlænderhjem. Et resultat af flere års forbindelse.

Lederen af grønlænderhjemmet på Amager er død, og hjemmet er blevet lukket. Mellem direktør Oldendow og forstander Skar, Stevns Højskole er imidlertid indledt et samarbejde, der på en måde giver unge grønlændere et nyt hjem. Fem unge fra hjemmet Amager blev tilbudt plads på højskolen i sommer.

2. april 1951

Amatøraften i ungdomsforeningen

Lørdag aften havde Sydstevns Ungdomsforening en fornøjelig amatøraften i Sydstevns Forsamlingshus. Der var fuldt hus, og de optrædende blev belønnet med stort bifald efter deres præstationer. Efter kaffebordet var der folkedans. Men desværre tog noget af det gammeldaws af aftenen, da man sluttede med moderne dans.

13. april 1951

Solgårdens fremtid

Københavns Borgerrepræsentation vedtog i et møde i aftes forslag om at lukke Københavns Kommunes ejendom Solgården ved Vallø Strand, som rekonvalescenthjem for tuberkulosepatienter og i stedet for indrette den som almindeligt rekonvalescenthjem.

Overlæge Carl Clemmesen omtalte tuberkulosens tilbagegang, der havde gjort det muligt at lukke TB-institutionen Vallø Strand.

29. april 1961

Skraldekasserne skal nu væk

Tilfredshed med de papirsække, der er afprøvet i dagrenovationen.

Store Heddinge Byråd holder møde på onsdag aften, og her foreligger fra sundhedskommissionen en indstilling om en ændring i regulativet for dagrenovation i Store Heddinge. Forslaget går ud på, at man afskaffer skraldespandene og til brug ved dagrenovationen indfører de særlige papirsække, der i det sidste års tid er blevet afprøvet ved cirka 80 husstande i byen. Disse prøver er således faldet tilfredsstillende ud. De nye papirsække ophænges i en metalbøjle, der er anbragt i et stativ eller fastgjort i husmuren og forsynes med at låg af metal. Prisen for et stativ angives at blive 48 kroner.

10. april 1971

Bogbussen får holdeplads 21 steder i kommunen. Bogbusordningen, der sættes i gang til september, giver 5.700 mennesker en virkelig god biblioteksdækning.

Omkring 9000 af Stevns Kommunes indbyggere vil, når bogbusordningen er sat i gang, hver dag eller én til to dage om ugen, have bibliotek i nærheden af bopæl.

17. april 1971

I næste uge genåbner Rødvig Kro

Det sker i bogstaveligste forstand hele ugen igennem med diverse arrangementer, hvorved man på festlig vis markere afslutningen på halvanden års lukning.

Som det første store arrangement i kroens nyrenoverede lokaliteter er der reception for de ansatte i firmaet Råby Huset. Husets direktør Svend Andersen er som bekendt kroens nye ejer.

Fredag aften bliver der reception for håndværkere og leverandører til en efterfølgende spisning, så der den aften også er sikret fuldt hus. Ved den lejlighed bliver der underholdning ved Katy Bødtger, Dario Campeotto og ensemblet Peter Brothers.

Kroens daglige leder direktør Knud Gregers Nielsen kan fortælle, at der fra mange sider har været knyttet en stor forhåndsinteresse til kroens genåbning.

28. april 1971

Nu vil pigerne spille fodbold

Store Heddinge Boldklub har oprettet en afdeling for pigefodbold. Foreløbigt er 12 piger i gang med træningen. Der blev for alvor sat noget i gang, da damefodboldholdet fra Femina sidste år vandt verdensmesterskabet i damefodbold i Italien. Tidligere havde de fleste kun et smil og et skuldretræk for piger, der spillede fodbold. Men verdensmesterskabet satte gang i tingene, og pigefodbold er i rivende udvikling. Hidtil er det mest i og omkring de store byer, der bliver dyrket damefodbold. Men nu er i hvert fald også Stevns kommet ind i billedet, idet Store Heddinge Boldklub har taget damefodbold på programmet.

1. april 1981

Stjerneskud i Stevnshallen på lørdag

For 35. gang holder danseinstruktør Menna Jespersen afdansningsbal i Store Heddinge, og med Stevnshallen som ramme skal det nok blive en begivenhed, der tåler sammenligning med de sidste års opvisninger.

Gunnar Nu Hansen vil kunne annoncere både små og store stjerneskud i løbet af de timer, som opvisningen varer. Igen i år får man besøg af tidligere danske verdensmester i standarddans Hans Henrik og Anne Margrethe Laxholm.

Men Menna's Danseinstitut har også selv meget at præsentere. I løbet af aftenen vil man få ikke færre end seks shownumre at se. Bl.a. seks dygtige stevnske piger i et nummer fra Tivolirevyen, instrueret af assistent Birgit Børresen.

19. april 1991

Færgeruten fra Rødvig til Stralsund

Fra først i maj sejler færgeselskabet Stevns-Linien på ruten fra Rødvig til Stralsund i det tidligere DDR i Tyskland. Ruten til Stralsund skal besejles med verdens hurtigste passagerfærge i fast rutefart. Katamaranfærgen er af en speciel konstruktion, idet der mellem skrogene skabet en luftpude, som bevirker, at færgen får meget behagelige sø-egenskaber, siger Carl Peter Lauridsen fra Stevns-Linien.

Færgen kan tage 325 passagerer. Den kan klare overfarten mellem Rødvig og Stralsund på mindre end to timer. Ombord vil der være en stor toldfri forretning. Han lover, at færgeselskabet hovedsageligt vil beskæftige mennesker fra Stevns.

27. april 1991

Rødvig Kro i en ny tiltalende skikkelse

Rødvig Kro genåbner i dag i en ny skikkelse. Ikke blot de mørkerøde farver er erstattet med en varm, gul farve, som kroen siges at have haft i fordums tid. Men også indvendigt er der sket meget, så man kan sige at kroen har fået en ny og tiltalende skikkelse. Kroens nye indehavere Lene og Kresten Skaaning glæder sig til at tage imod gæsterne i den nyindrettede kro.

10. april 2001

GOG sikrer sig stevnsk talent

Den sydfynske håndboldklub GOG har skrevet kontrakt med den 17-årige Lasse Svan Hansen. Aftalen gælder fra august i år.

Lasse har været til prøvetræning en enkelt gang med GOG's ligahold, og klubben er ikke i tvivl om, at han er så stort et håndboldtalent, at han hurtigt vil kunne tilkæmpe sig en fast plads på førsteholdet, når han til næste år rykker op i seniorækken.

De sidste fem år har han spillet i Sierslev Håndboldklub under ledelse af den dygtige træner Claus Hansen.

14. april 2001

Fiskere i dårligt humør

Fiskerne i Sjællands næststørste fiskerihavn Rødvig ser pessimistisk på udsigterne for de kommende år. Ganske vist afregnes f. eks. torsk til fine priser, men det kan ikke opveje manglen på kvoter. Samtidig stilles der nu krav om større mål på netmaskerne ved fiskeri i Østersøen, og det kan i værste fald betyde en nedgang i fiskeriet på omkring 40 procent. Derfor var de dystre miner fremme, da fiskerne lagde til kaj før påske for at møde deres egen landsformand Bent Rulle ved den årlige generalforsamling.

Ole Sørensen