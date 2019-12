Den nye havn i Rødvig blev indviet i 1943. Godt otte år senere skete der et forlis for én af Rødvig-kutterne, da den fiskede laks ved Gotland. Ved den lejlighed rykkede hele Stevns, ja hele Østsjælland samt svenskerne på Gotland sammen for at samle ind til de efterladte. Arkivfoto

Det skete i 1951: Stevnsboerne rykkede sammen om hårdt ramt familie op til jul

Fiskekutteren Kristian Røgter blev den 6. december 1951 anset for forlist under laksefiskeri i farvandet omkring Gotland. Fiskekutteren havde en besætning på tre mand: den 33-årige skipper Hans Emil Christiansen, Rødvig, der var gift og havde seks børn, hans svoger: den 23-årige styrmand Niels Peter Graulund, der var gift og havde ét barn, og den 22-årige Børge Leo Madsen, Lille Torøje, der var ugift.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her