Det sagde de på 1. maj-møderne på Stevns

Stevns - 01. maj 2018

Tanja Larsson (S), folketingskandidat: »Når vi taler om ungdomsuddannelser, arbejder man med en rejsetid på op til 75 minutter - hver vej. Den tid forventer man, at unge mennesker, der ofte ikke er uddannelsesparate, skal bruge to gange dagligt på at gå i skole. De fleste af os andre kan end ikke overskue at rejse mere end 60 minutter hver vej - og det selvom vi har en bil.«

»I stedet må unge fra Stevns og Faxe i dag gå på Solrød eller Greve gymnasium, fordi de bor for langt fra Køge gymnasium. Synes du det giver mening? Nej vel!«

»Vi har fortsat meget at kæmpe for, rettigheder er ikke noget man trækker i en automat. Man skal være vågen og ikke tillade, at andre mister deres rettigheder, for når de kan gøre det mod de andre, kan de også gøre det mod dig og mig. Vi lykkes når vi står sammen, når vi bliver sammen.«

»Gudskelov kommer der en forberedende grunduddannelse og forhåbentligt får vi også en her i vores område - og jeg håber, at den vil være med til at øge andelen af unge, der bliver uddannelsesparate og som får en uddannelse.«

Steen S. Hansen (S), viceborgmester: »Vi er nu i mål med overenskomsterne på kommunale, regionale og statslige område. Et længere forhandlingsforløb, der endte i forligsinstitutionen er overstået. Det var vel ikke den store overraskelse, at det endte med forlig på alle tre områder. Der var ingen, der ønskede en konflikt.«

»Jeg kan godt forstå, at der er nogle lærere, der er skeptiske. Fra 2013 til 2021 uden en arbejdstidsaftale. Det underbygger, at der fortsat er en kamp, der skal kæmpes, og at vi hvert år samles om fællesskabet den 1. maj.«

Gitte Christensen (EL): »Jo stærkere fagbevægelsen er, desto bedre er dens mulighed for at forhandle overenskomster, der tilgodeser de fleste fremfor de få. Og jo svagere fællesskabet er, desto bedre er de fås chancer for at rage det meste til sig på bekostning af de færreste.«

»Hvad var det vi lærte af vores forældre? Jeg lærte i hvert fald, at et samfund skal måles på, hvordan vi behandler vores svage grupper, og at arbejderbevægelsen skal måles på, og vi forsvarer dem.«

»Når mistillid og kontrol overskygger det, der burde være kernen i vores samfund: nemlig tillid, fællesskab og hjælp ved behov, så rammer det ikke kun de reform-ramte, nej det rammer hele familien.«

Helen Sørensen (S): »Palle (Halskov - tidligere S-formand, red.) kom også sagde til mig og Anne Munch, at det netop var sådan nogle som os, der er brug for i partiet, da vi blev opstillet for op til valget. I er begge ansat i plejesektoren og så er I kvinder, det er netop jer vi har brug for. Og da Helmuth (Madsen - tidligere S-formand, red.) lidt senere kom og sagde til os begge: I to bliver helt sikkert valgt! Ja så begyndte jeg at tro på det.«

»Noget af det jeg er mest glad for er sket i den første periode, jeg har været med, det er, at plejecenterplanen som den lå, den er blevet taget af bordet, og der nu kommer en ny, hvor alle fire udviklingsbyer beholder et plejecenter.«

»Det, der er vigtigst for mig, det er, at vi alle har en god kommune at bo i og ikke mindst blive gammel i.«

Patrick, næstformand DSU Køge: »Jeg er i lære som håndværker. Frihed, lighed og solidaritet. Det er begreber, der stadig betyder noget for mig. Hvorfor er vi så snævertsynede i Danmark. Jeg forstår det ikke. Jeg er 19 år gammel og meldte mig ind i DSU, da jeg var 12 år. I dag ser jeg masser af problemer i løbet af en dag, som jeg gerne være med til at ændre på. Jeg vil gerne være med til at skabe et nyt Sjælland, et nyt Danmark, en ny klode.«

Morten Kasper (S), formand: »Tak til Patrick. Vi har brug for mere ungdom i vores partiforening. Jeg er 40 år, og selvom jeg er smigret over det, så bliver jeg betraget som én af de unge i vores lokale forening.«