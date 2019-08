Det må være en sivguldsmed ...

Naturfotografen havde sat sig godt til rette i havestolen med en kop kaffe for at nyde sensommerens sparsomme solstråler, da hans årvågne blik fangede et flyvende væsen, der svirrede rundt mellem buskene.

Et elegant og farvestrålende insekt med hele fire vinger, som er gode at navigere med under flugten gennem luften, hvor små fluer må tage sig godt i agt, hvis de ikke vil ende som aftensmad i en sulten insektfamilie.

Men man kan let blive træt af at jage sådan rundt, så fluefangeren tillod sig et hvil på en kvist omtrent lige foran naturfotografens havebord. Og så gælder det om at være vaks på fingrene. Det ville tage for lang tid at rejse sig for at gå ind i huset og finde det uopslidelige spejlreflekskamera frem af tasken, for så ville vores fire-vingede ven sikkert være fløjet igen.