Det klassiske sommerpostkort

Netop her - helt ude på gesimsen, hvor kirkens gamle kor engang styrtede i havet - står turisterne og tager deres fotos af den hvide klint. Hvis de da ikke foretrækker at stå på klintekanten ved Niels Gerhards Bænk, så de også får netop kirken med på billedet. Knips - og så er det klassiske sommerpostkort i kassen. Lige til at sende hjem til familien som et minde fra ferien til Stevns.