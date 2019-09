Se billedserie »Candy City« kalder Steen Volfing dette maleri på masonitplade, som kan tolkes som et luftbillede af en parkeringsplads, hvor bilerne ligner slik pakket ind i cellofan. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Det hele startede med at tegne på bordet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det hele startede med at tegne på bordet

Stevns - 22. september 2019 kl. 10:35 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Månedens kunstner på Kulturloftet kommer fra en blikkenslagerfamilie og er uddannet som anlægsgartner. Derimod har han aldrig taget en uddannelse som kunstner, for det at tegne og male og give form til figurer er en fritidsinteresse, der med tiden er kommet til at fylde mere og mere i hans nu 57 år lange liv.

Steen Volfing Jacobsen bor i Sandby ved Glumsø, hvor han har sit værksted, men stammer oprindeligt fra Valby. På Kirsebærhavens Skole var de sjoveste fag fodbold og tegning, siger han selv.

- Da jeg var seks år, startede jeg på et 10 år langt tegnekursus i noget, som de kaldte folkeskolen. Jeg tegnede mere i hæfterne end på at lave mine lektier, og da jeg kom i 7. klasse, havde jeg lavet en stor tegning på det bord, som jeg sad ved. Jeg var lang tid om at lave den, og da den omsider var færdig, blev den ikke vasket væk af rengøringspersonalet, fortæller han.

Dengang lavede han især karikaturtegninger, der mindede en del om Storm P.'s figurer. Siden blev motiverne mere abstrakte, men med god brug af fantasien.

I sit arbejde som anlægsgartner i Københavns Kommune hænger Steen Volfing ofte i en lift, når han skal beskære trækroner, og derfor har mulighed for at se tingene lidt fra oven. Det giver inspiration til at nærstudere naturens undere med forskellige lysindfald.

I mange år holdt han sine tegninger og malerier for sig selv, men i 2008 tog det en drejning. Den ydre anledning var, at hans datter flyttede hjemmefra og efterlod et tomt værelse i hjemmet i Hvidovre. Det snuppede Steen Volfing og indrettede et værksted, hvor han for alvor begyndte at male. Det greb så meget om sig, at han og konen flyttede til større og mere landlige omgivelser i Sandby ved Glumsø, hvor hun nu også har fået bedre plads til at fremstille sine sølvsmykker.

Samtidig er han begyndt at lave fantasifulde figurer og har dermed fundet et nyt kunstnerisk indtryk:

- Mine kolleger på arbejdet er flinke til at komme med ting, som jeg kan bruge til et eller andet på værkstedet, siger han.

Når han arbejder, skal han helst være alene.

- Jeg kan kun arbejde med høj musik - den gør mig glad. Jeg kan især godt lide at lytte til Søren Huss, siger Steen Volfing.

Måske lidt et paradoks, da Søren Huss' tekster med deres hjertegribende budskaber ikke ligefrem kalder på overstrømmende glæde.

- Det kan godt være, men verden er ikke altid så enkel og ligetil. I hvert fald er det altid en stor glæde at lave noget, som andre bliver glade for, siger han.

Udstillingen kan ses til og med lørdag 12. oktober i bibliotekets betjente åbningstid.