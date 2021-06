Det gode landsbyliv - ansøgningsfrist på onsdag

Af Rikke Michael Hansen Onsdag 30. juni er sidste frist for at søge, hvis man er en landsby, der vil have andel i Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde i år. Der er i år afsat 62 millioner kroner til udviklingsaktiviteter i landdistrikterne, som i år fordeler sig på tre ansøgningsrunder. I anden runde er der afsat 25 millioner kroner i puljen, som er målrettet projekter under temaet: »Det gode landsbyliv - nu og i fremtiden«.

- I år er der afsat 62 millioner kroner til Landdistriktspuljen - faktisk 38 millioner kroner mere end i 2020 - og pengene skal give en hånd til de ildsjæle og virksomheder, der knokler for at finde fæste. Det giver rigtig god samfundsræson at indtænke landdistriktsstøtte i konkrete udviklingsprojekter, der bliver båret frem af lokalt kendskab, engagement og vilje. Hvis vi kan styrke grundlaget for at skabe udvikling helt lokalt, kan vi sikre arbejdspladser, bosætning og i det store hele et områdes overlevelse. Det er bydende nødvendigt at styrke indsatserne for landdistrikterne, hvis vi skal stoppe den negative spiral og styrke fremtiden for hele vores land - også uden for de store byer, udtaler formanden i en pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd.