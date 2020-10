Artiklen: Det cykler derudad for lokal forretning

Der er fuld fart over feltet med godt gang i både cykelsalg og reparationer hos Hellested Cykelforretning. Sådan har det faktisk været, lige siden Jan Jørgensen den 1. april 2015 overtog cykelbutikken, beliggende på Bygaden 48 i Hellested.

I de to cykelforretninger er det især salget af elcykler og mountainbikes, der har vist en markant fremgang.

Nye vaner

- Mange har været hjemsendt grundet corona situationen og har på den måde fået mere tid til at opleve naturen eller dyrke motion. En del har også ændret deres transportmønstre, så i stedet for at tage bussen har de købt en elcykel, konkluderer Jan Jørgensen ud fra de mange gode snakke, han har haft med kunderne i løbet af sommeren.