Billedet på sommerstemning på Stevns - dansen på det grønne tæppe til populære toner - kommer vi ikke til at opleve i år. Alle musikaftener i Solgårdsparken er aflyst i 2020. Foto: Thomas Olsen

Det bliver en stille sommer i år

Stevns - 08. april 2020

Stevns - og resten af Danmark - går efter alt at dømme en usædvanlig og stille tid i møde. Med regeringens forbud mod »større forsamlinger« helt frem til 31. august har en lang række arrangører nu trukket stikket og aflyst de planlagte begivenheder, der plejer at være en naturlig del af det offentlige rum og samle folk i de lyse måneder.

Aflysningerne kommer på arrangørernes eget initiativ og vel at mærke på et tidspunkt, hvor myndighederne endnu ikke har konkretiseret, hvor store arrangementerne skal være for, at der er tale om »større forsamlinger«.

Enkelte af de foreninger og arrangører, som DAGBLADET har talt med de seneste dage, venter derfor med at tage endelig stilling, til de har læst de nøjagtige retningslinjer.

Nedenfor følger en oversigt over de aflysninger, som redaktionen på nuværende tidspunkt har kendskab til. Listen er ikke udtømmende og kan siden blive fulgt af flere aflysninger.

Sol over Stevns aflyst

Vi begynder turen i Strøby, hvor Sol over Stevns lørdag 13. juni nu trækker stikket. Her oplyser Pernille Worm, at temaet bag arrangementet havde truffet beslutningen allerede i sidste uge, men føler sig bekræftet i den efter statsminister Mette Frederiksens udmelding mandag aften.

Hun tilføjer, at beslutningen blandt andet er truffet, fordi arrangementets mange sponsorer er presset økonomisk som følge af coronakrisen.

- Vi har haft en kæmpe opbakning fra sponsorer i år, men den situation, verden nu står i, kunne ingen have forudset. Vi er dybt taknemmelige for støtten og håber naturligvis, at alle kommer hurtigt på fode igen, siger Pernille Worm, der ser frem til at fejre Sol over Stevns 12. juni 2021.

Ingen musikaftener

Få kilometer derfra har Solgårdsparkens Støtteforening aflyst alle arrangementer frem til udgangen af august. Det går først og fremmest ud over sankthansaften og de tre planlagte musikaftener, der sædvanlig trækker rigtig mange mennesker, men også Store Maledag og standerhejsningen her i foråret er droppet. Eneste tilbageværende punkt i sæsonprogrammet er det årlige loppemarked, der finder sted søndag 27. september.

- Vi har aftalt med de tre orkestre, der skulle spille ved musikaftenerne, at de i stedet kommer til næste sommer, siger formand Carl Olli Pedersen.

Hårlev aflyser tre gange

I Hårlev har den lokale borger- og erhvervsforening aflyst tre større udendørsarrangementer, der skulle finde sted hen over sommeren, og som arrangørerne havde håbet, hver især skulle samle mellem 500 og 1500 mennesker.

Det drejer sig om Musik i Byskoven 16. maj, sankthansfesten samme sted og det nye tiltag: Hårlevdagen i august. Formand Johnny Andersen beklager aflysningerne, men overvejer, om der i stedet kan laves et udendørs arrangement i Byskoven i september. Hvis ikke, bliver næste arrangement juletræstændingen lørdag 28. november.

By night er også aflyst

Tilsvarende har Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening valgt at aflyse alle sine aktiviteter frem til udgangen af august. Det betyder, at tre planlagte loppemarkeder henholdsvis lørdagene 6. juni, 4. juli og 1. august ikke bliver til noget, og det samme gælder Lions Clubs traditionelle veteranbilløb, der skulle finde sted lørdag 1. august. Desuden aflyses sommerens første Store Heddinge by Night fredag 26. juni, mens den anden by night - som i år er flyttet til fredag 4. september - foreløbig ser ud til at kunne gennemføres som planlagt, oplyser formand Tim Warner.

Aflysninger i Rødvig

I Rødvig har byens borgerforening allerede for nogen tid siden aflyst markedsdagen »Kunst, mad og musik« lørdag 4. juli.

Søndagen før - 28. juni - var der planlagt Stevns Jernmand med forventet 500 triatleter.

Arrangementet kan ikke gennemføres på denne dag, men stævneleder Torben Karlshøj oplyser til DAGBLADET, at arrangørerne lige nu overvejer, om det i stedet kan afvikles i løbet af september.