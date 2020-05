Gerderne er ankommet og er allerede gået i gang med at »luge« ukrudt på klinten. Foto: Stevns Kommune

Der er gået ged i den på klinten ved Højerup

Gederne vil de næste to til tre uger gøre deres arbejde langs klintekanten, nemlig at holde vildtbevoksningen nede.

Natur- og miljømedarbejder i Stevns kommune, Tine Jensen oplyser, at gedeplejen i år bliver suppleret med maskinel rydning for at komme de vækster til livs, som gederne er gået uden om de tidligere år.