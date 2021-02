Dengang Stevns løb tør for vejsalt - næsten

Det aktuelle vintervejr har betydet travlhed for Materielgården og de private entreprenører, der er hyret ind for at holde de stevnske veje farbare og rene for sne og is. De seneste års milde vintre betyder, at det er længe siden, at vejfolkene for alvor har været i sving, men hvis vi går en halv snes år tilbage i tiden, løber vi ind i to vintre i træk, der trak tænder ud.