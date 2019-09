Julie Stenderup og Anita Schleef, der begge bor på Engvangsvej, er mildest talt ikke glade for at få spoleret deres udsigt og ødelagt et naturområde ned mod Tryggevælde Å i Strøby Egede. Foto: Erik Nielsen

Den usynlige og uoplyste byggesags vej til offentlighed

Det gør sagen først på Plan-, Miljø- og Teknikudvalget næstkommende møde, der finder sted 24. september. Man kan dog i en akt-indsigt, som borgere på Engvangsvej har fået, og som avisen har fået indblik i, konstatere, at udvalgsformand Flemming Petersen (V) har været involveret siden opstarten for over et år siden i forbindelse med grundejer Henrik Linds ønske om at bygge boliger på Ådals Mark.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her