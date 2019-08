Signe Astrup (tv.) er vendt hjem efter et år i Australien, mens Nina Steen Andersen om kort tid rejser et år til Argentina på udveksling med Rotary Store Heddinge. Foto: Henrik Fisker

Den store verden ligger åben for deres fødder

Stevns - 02. august 2019 kl. 06:05 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nina Steen Andersen fra Store Heddinge står over for en større omvæltning i sit 16 år unge liv. 15. august sætter hun sig på et fly, der skal fragte hende hele vejen til Argentina, hvor hun frem til næste sommer skal være udvekslingsstudent. Og hun glæder sig.

- Jeg er spændt på at møde en masse nye mennesker, på at lære noget om landet og dets kultur og på at lære noget spansk. Det bliver noget helt andet end at være hjemme, siger Nina, der i sommer forlod Store Heddinge Skoles 9. klasse.

Lige over for hende sidder Signe Astrup fra Råby. Hun er 19 år og kom for to år siden hjem efter et år i Australien. Begge var de udsendt af Rotary Store Heddinge.

- Du kan roligt glæde dig. Det bliver det bedste år i dit liv, siger Signe, der efter sommerferien fortsætter i 3.g på Køge Gymnasium.

Et år i Australien

Signe blev udsendt til Melbourne i Australien, hvor hun i løbet af et år boede hos tre forskellige værtsfamilier. Alle steder blev hun taget godt imod, omend de tre »ganske almindelige familier« var meget forskellige.

- Jeg blev alle steder optaget som en del af familien. Det betyder meget, og jeg havde nærmest slet ikke hjemve i løbet af året - måske bortset fra juleaften, hvor min familie bare sad og så fjernsyn. De fejrer først jul den 25. december. Jeg savnede det danske juletræ og nok også, at det ikke var 30 grader varmt, smiler hun.

Især hendes værtssøskende - børn af værtsfamilierne - fik hun et meget tæt forhold til. Flere af dem har besøgt hende i Danmark efter hjemrejsen, og hun skriver næsten dagligt med dem på de sociale medier.

Signe levede sig i den grad ind i den australske hverdag, at der gik otte måneder, før hun mødte en person, som hun talte dansk med.

- Det var en anden dansk udvekslingsstudent, som var på den samme rejse ind i det centrale Australien. Det var underligt at tale dansk igen, og i begyndelsen talte vi faktisk sammen på engelsk. Jeg har også taget mig selv i at skrive dagbog på engelsk, mens jeg var dernede, siger hun.

Signe brugte en del tid på at fortælle sine australske bekendtskaber om Danmark.

- Jeg havde taget Gammel Dansk, saltlakridser og remoulade som værtsgaver for at lade dem smage noget typisk dansk. Men de fleste af dem, jeg mødte, tror nærmest, at Danmark er en by i Tyskland. På den måde er der meget, som er anderledes. Jeg gik på high school, hvor alle skulle have uniform og slips på - og håret sat op. Men det vænner man sig til, siger hun.

Hjemkomsten var hård for Signe.

- Jeg var rigtigt nede, da jeg landede i Kastrup. Jeg syntes bare, at alt var det samme som før. Det hjalp lidt, da jeg fik nye kammerater på gymnasiet efter sommerferien - og så begyndte jeg at få øjnene op for, hvor godt vi i grunden har det i Danmark. Det er, som om folk brokker sig om de mindste ting uden at sætte pris på det liv, som de har, siger hun.

Næste stop: Argentina

Nina havde i første omgang ønsket at blive udsendt til et engelsksproget land, så hun kunne forstå sproget. Men i stedet fik hun opfyldt sin andenprioritet og skal nu til Argentina.

- Nu vil jeg ikke bytte det for noget i verden. Jeg er så spændt - og jeg har allerede gået til privat spanskundervisning for at lære lidt på forhånd, siger hun.

I Argentina skal hun bo i en mindre provinsby: Corrientes, der ligger mod nord i landet omkring 50 kilometer syd for grænsen til Paraguay.

- Jeg er blevet advaret om, at der er meget varmt om sommeren, som er, når det bliver vinter i Danmark. Jeg har skrevet lidt med min første værtsfamilie, som ikke kan så meget engelsk, så det er lidt svært at forstå. Men moderen virker utroligt sød og har lovet at skaffe et klaver, som jeg kan øve mig på, mens jeg bor hos dem, siger Nina.

Hun skal gå på privatskole og er spændt på, om hun skal have uniform på. Hun har skrevet sammen med en dansk udvekslingsstudent, som har boet hos samme familie, og han har understreget, at hun har noget at se frem til.

- Men egentlig tror jeg, at den bedste forberedelse er ikke at være alt for velforberedt. Så kommer man ikke med et fastlåst billede af, hvordan alting er. Hvis man kommer med et åbent sind, risikerer man ikke så let at blive skuffet, siger Nina.

Hun er ikke så nervøs for at komme til at savne Danmark.

- Jeg har sagt til min familie, at hvis de ringer for meget, så blokerer jeg dem på telefonen. Som udgangspunkt er det mig, der tager kontakt til dem - og så laver jeg i øvrigt en løbende opdatering på Facebook, så folk kan læse, hvad jeg oplever, siger Nina.

Rotary Store Heddinge vil gerne i kontakt med andre unge, der kunne tænke sig at blive udvekslet til oversøiske lande. Opholdet er normalt af et års varighed, og den unge går i skole i det pågældende land og bor på skift hos forskellige værtsfamilier.

Alle unge fra Stevns mellem 16 og 18 år kan søge, og det er ikke en betingelse, at man er søn eller datter af et Rotary-medlem. Interesserede er velkommen til at kontakte klub counsellor Henrik Rudolf på tlf. 31 46 45 65. Ansøgningsfrist til næste år (2020-21) er 5. september - men helt så hurtigst som muligt.