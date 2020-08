Se billedserie Fra venstre er det her Karen Wolf fra Snurretoppens filmgruppe, Snurretoppens formand Lars Honoré samt kasserer Michael Føhns. De glæder sig alle til at biografen og Kulturhuset nu kommer i gang igen. Foto: Erik Nielsen

Den røde løber rulles ud når Snurretoppen nu genåbner

Stevns - 11. august 2020

Fredag 14 august bliver den røde løber rullet ud og der serveres bobler - samtidig er der gratis popcorn hele weekenden, når Snurretoppen i Store Heddinge markerer, at det lokale kulturcenter og biograf genåbner efter en lang og trist lukningsperiode.

Fornyelse af bestyrelsen har fået mange nye og yngre kræfter til at sikre biografens fortsatte beståen og udvikling, og de tager nu fat med sikkerheden i top.

Tømrermester Schrøder har været forbi for at sætte plexiglas op mellem gæster og det frivillige personale ved kiosken, så alle kan føle sig sikre.

Åbningen vil derfor stadig bære præg af den smittetrussel på grund af corona-virus, som alle fortsat lever med.

- Vi er også noget mere restriktive end myndighederne foreskriver. Det vil sige, at hvert andet sæde i hele biografen og hver anden række vil være fri. Men hvis man bestiller i en samlet gruppe, vil man kunne komme til at sidde sammen, siger Lars Honoré, der er formand for Snurretoppen.

Højest 42 ad gangen

Det vil sige, at der højest lukkes 42 gæster ind i salen ad gangen.

- Det kan være i alt 162, så vi er ret restriktive, men det gør også, at alle kan føle sig trygge ved at få i biffen. Vi er 45 frivillige og vagterne hænger sammen, siger formanden, der ved pressemødet om genåbningen er assisteret af kasserer Michael Føhns og Karen Wolf, som sidder med i filmgruppen, der står for booking af det varierede udbud af biograffilm.

Biografen vil blive rengjort før og efter hver forestilling, og der er opstillet håndsprit flere steder.

- Vi er i den sammenhæng rigtig glade for, at AT Rengøring har sponseret »en hjælpende professionel hånd«, så vi er sikre på, at vi gør tingene korrekt, lyder det fra Lars Honoré, der i øvrigt er rigtig glad for, at ikke én eneste sponsor har krævet sit sponsorat retur selvom biografen ikke har været åben for publikum:

- Det fortæller også lidt om, at biografen er noget vi alle står sammen om. Hvis vi ikke gør det, så er den her nemlig ikke. Vi har kun mødt stor forståelse.

Han håber nu også, at publikum er klar til at bakke op igen ved at købe billetter til forestillingerne.

Vent udenfor

Og Snurretoppen beder om, at en eventuel kø til billetsalget undgås, ved at man venter udenfor, til der er ledigt ved skranken.

Ophold i cafeen er heller ikke mulig, og endelig er den gratis kaffe af sikkerhedsmæssige grunde også afskaffet.

- Der er kun et par enkelte af de frivillige, der ikke føler sig trygge ved situationen på grund af eget helbred, og de har derfor helt forståeligt sagt fra. Men ellers er alle frivillige klar til at tage en tørn igen, hvilket vi i høj grad er afhængige af, så tak for det, siger formand Lars Honoré.

Efterårsprogrammet

På fredag lægger biografen ud med »Little Women«, og lørdag er børnefilmen »Trolls på verdensturné« på plakaten. Den har i øvrigt et lokalt islæt, da Tim Schou fra Store Heddinge lægger stemme til en af tegneseriefigurerne.

Og så går det ellers slag i slag, hvilket man kan forvisse sig om ved at besøge www.snurretoppen.net

Blandt andet 30. og 31. august vises årets koncert fra Mastricht med André Rieu. Det er altid en sikker succes.

Prisen til disse forestillinger er nedsat til 160 kroner, og omfatter derfor heller ikke de sædvanlige ekstra goder som et glas vin og lodtrækning.

I løbet af de kommende måneder vil man også kunne opleve nogle specielle arrangementer, hvor det ikke er premiere-film, der satses på.

Således vil man kunne glæde sig til Taxidriver.

- Og vi er også i gang med at kigge på et specialdesignet Olsen Banden-arrangement, forklarer formanden.

Børnebiffen for de allermindste på lørdag formiddage genoptages også. Det sker første gang 26. september og tre gange i løbet af efteråret.