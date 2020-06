Den første kvinde på præsidentposten

- Vi har haft et begivenhedsrigt år med en veltilrettelagt naturdyst sammen med Faxe- og Store Heddinge Rotary Klubber på Blåbæk Mølle; en dejlig 50-års jubilæumsfest på Vallø Slotskro, og ikke mindst har vi haft vores to udvekslingsstuderende Sofia Carrasco fra Chile, og Freja Pedersen fra Hastrup, som fortsat er i Brasilien. Vi har selvfølgelig også haft udfordringer med at mødes grundet coronakrisen, men jeg synes, det er lykkedes os at komme helskinnet igennem. Det er jeg glad for, og det er derfor med ro i sindet, jeg giver stafetten videre til Jeanette og ønsker hende en rigtig god præsidentperiode, fortæller den afgående præsident, Hans Jørgen Rasmussen.

- Vi er en lille klub, og jeg er i øjeblikket den eneste kvinde. Det har ingen praktisk betydning i hverdagen, men vi ser da gerne, at der kommer flere kvindelige medlemmer. Måske kommer det til at ske i min præsidentperiode - det ville være fedt. Jeg vil gøre mit for at føre klubbens gode traditioner videre, og det betyder også, at vi skal se, om ikke vi kan hverve nye medlemmer. Foreløbig har vi planlagt en række spændende møder det kommende år - både i eget regi og sammen med de øvrige klubber i distriktet; Køge-klubberne, Store Heddinge, Haslev og Faxe. Vi skal blandt andet have besøg af Freja Pedersen, og høre om alt det, hun har oplevet, mens hun har været på udveksling i Brasilien. Vi skal på flere spændende virksomhedsbesøg i lokalområdet. Og sammen med klubberne fra distriktet skal vi høre et oplæg fra en af de 12 unge mennesker, der har været på True North-ophold - sponsoreret af Rotaryklubberne. Det glæder jeg mig til, siger Jeanette Press.