Den danske sangskat som våben mod ufrihedens åg

Tirsdag aften var der premiere på et nyt samarbejde mellem Kulturforeningen Spilledåsen og Stevns Teaterforening, der var gået sammen om at invitere Bodil Jørgensen og Martin Schacks Kvartet til Stevns med den anmelderroste forestilling: De Forbudte Sange i anledning af 100-året for den sønderjyske genforening. Forestillingen indgik således i begge foreningers sæsonprogram, og interessen for det udsolgte arrangement var så stor, at arrangørerne valgte at flytte begivenheden fra Snurretoppen til Erikstrupscenen. Et klogt valg i disse tider, hvor coronarestriktionerne sætter klare grænser for publikums størrelse.