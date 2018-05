To kvinder styrer musikken bag Klint 2: komponisten Birgit Løkke (tv.) - som også er percussionist på Bo Karbergs slagtøjsinstrument - og korleder Charlotte Muus Mogensen, der har ansvaret for det vokale udtryk. Foto: Henrik Fisker

Den akustiske lyd af en verdensarv

Djævlen ligger som bekendt i detaljen, og i dette tilfælde er detaljen ordet: gentager. For holdet bag Klint har gjort meget ud af at understrege, at publikum ikke bare skal vente den samme oplevelse som sidst. Der er mange nyskabelser i vente - selv om grundfortællingen er den samme.

- Vi gider ikke at gentage os selv, for musikken er en levende organisme - ligesom Klinten. Derfor er forestillingen en ny måde at udtrykke det samme på, siger de to centrale aktører bag musikken. Det drejer sig om Birgit Løkke, der er komponist og slagtøjsmusiker, og Charlotte Muus Mogensen - til daglig organist og leder af kantoriet i Sankt Katharina Kirke og aktuelt ansvarlig for vokalerne ved opførelsen af Klint 2.