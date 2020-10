Defekt pumpe årsag til at tunnel fyldes med vand

Når det regner løber vand nedad. Og derfor er der heller ikke noget unormalt i, at regnvandet samler sig i cykeltunnelen under Rødvigvej, der fører ind til Store Heddinge. Hidtil har en automatiseret pumpe dog kunnet pumpe vandet væk, så cyklister og knallertkørere kunne benytte sig af tunnelen.

- Pumpen, der normalt holder cykelstien under vejen fri for vand, er stået helt af. Derfor har vi nu sat et skilt ved nedkørslen i begge ender, som viser, at der kan være vand på vejen. Vi har pumpet vandet væk manuelt et par gange, men kan selvfølgelig ikke være der konstant, siger Henrik Hedegård Pedersen, der er ny i stillingen som leder af Vej og Materielgård.

Han har nu undersøgt forhistorien og kan oplyse, at der også tidligere har været problemer med, at pumpen er stoppet. Den har dog altid kunnet genstartes.

- Denne gang er den stået helt af, og vi har derfor måttet bestille en ny, der er dimensioneret og designet til at pumpe de forholdsvis store mængder vand, der kan samle sig på kort tid i cykeltunnelen. Vi har fra leverandøren fået lovning på, at vi kan få leveret pumpen på tirsdag, siger Henrik Hedegård Pedersen til DAGBLADET.

Dermed ser det ud til at cyklister i løbet af næste uge slipper for at få våde sko og strømper - eller slipper for at krydse den trafikerede Rødvigvej over tunnelen i krydset ind mod Store Heddinge.