Debutroman af stevnsforfatter

Dette arbejde giver Viktorias tilværelse mening, men projektet bliver udfordret, ikke mindst af Johannes, en mand hun møder på en landsindsamling, som ikke er bange for at stille kritiske spørgsmål. Viktoria forsøger at navigere i den moderne verden, hun kæmper i relationen til sine nye, filantropiske kolleger og Johannes, til sidst er det et spørgsmål om at satse.