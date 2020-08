Debat om størrelsen: Solgårdsparken fik ny flagstang

Man burde måske hejse flaget for de frivilliges kæmpearbejde med at holde den smukke park hver onsdag, men den 22. juli var en særlig dag.

I længere tid har der været debat om at den hidtidige otte meter høje flagstang var høj og værdig nok, til at stå og mane foran det velkendte ørnemonument ved Stevnsvej.

Mange nye tiltag

Carl 'Olli' Pedersen kunne også oplyse, at der er plantet to nye sommerfuglebuske ved Ivans Ø i Tryggevælde Å, og at der vil følge to nye teaktræsbænke, fordi stedet er et populært udsigtspunkt.